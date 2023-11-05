Психолог рассказала, как справиться с осенней хандрой

Чтобы избавиться от осенней хандры, нужно окружить себя приятными и красивыми вещами. Об этом в беседе с RT заявила кандидат психологических наук Марина Солдатенкова.

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Кроме того, по словам специалиста, необходимо чаще себя баловать. Также помогут в борьбе с хандрой прослушивание активной музыки и просмотр комедий.

«Третье — замечайте красоту вокруг себя, чаще улыбайтесь», — добавила Марина Солдатенкова.