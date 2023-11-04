Как распознать нездоровое слияние с партнером

Часто, когда влюбляешься в человека, мечтаешь не только слиться с ним в объятиях, но и буквально жить одной жизнью на двоих. Однако такое желание чревато последствиями — в отношениях без здоровых границ можно потерять себя, а следом потерять и сами отношения. Опасно ли слияние с партнёром, как оно проявляется и можно ли остановить этот процесс, если он уже запущен? Отвечает Дарья Серебрякова — клинический психолог реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз».

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Слияние в отношениях, или, как это еще называется, созависимые отношения напрямую связаны с нарушением привязанности по тревожному типу.

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Часто это связано в первую очередь с отсутствием представления о границах: как собственных, так и о границах партнёра. Первопричина — либо травматичный опыт, либо такой социальный опыт, в ходе которого не закладываются представления, какими должны быть отношения и как правильно вести диалог. Например, если мы в отношениях с партнёром из другой культуры, с другой ментальностью, у которого могут быть совершенно не совпадающие с нами установки в отношении чувств.

Важно умение быть в контакте со своими потребностями, понимать, чего вы хотите в отношениях, что с вами можно делать и чего нельзя. Это понимание подразумевает, во-первых, достаточно высокий уровень рефлексии, а во-вторых, базовое представление о том, что в принципе существуют потребности, правила, границы, табу.

Они могут быть очень разнообразные и всегда индивидуальны, поэтому необходимо проговаривать их другому человеку. Очень многие проблемы связаны с тем, что люди попросту не считают нужным или возможным обсуждать такие вещи.

«Медовый месяц»

Начало отношений — это своеобразный «медовый месяц», когда два человека находятся в слиянии. Неизбежно это приводит к тому, что начинаются потери в других сферах.

В какой-то момент этой своеобразной «социальной изоляции вдвоём» приходит скука, усталость друг от друга, идеализация может резко сменяться полярным обесцениванием, ведь 100% нахождение с другим человеком очень чётко подсвечивает его недостатки. Недовольство и личные переживания негативно сказываются на эмоциональной сфере, на концентрации внимания, что, в свою очередь, отражается на рабочих процессах, на взаимоотношениях с семьёй, друзьями.

Как выйти из слияния в отношениях

Первое, что рекомендуется в таких случаях, — это формировать навыки диалога, чувствительность как к самому себе и своим потребностям, так и к чувствам своего партнёра. Это можно сделать с помощью повышения личной психологической грамотности либо с помощью краткосрочного курса парной терапии, в ходе которой психотерапевт поможет вам наладить диалог, выступив в качестве медиатора, и дополучить навыки и представления, которых не хватает.

Второй важный момент — это планирование. Важно планировать досуг, в том числе и без партнёра, иметь своих собственных друзей и т. д.

Очень важно договариваться о границах свободы и представлении о доверии. Можно ли давать друг другу пароль от своего телефона? Обсуждаем ли мы финансы? Есть ли у нас раздельные друзья? Можно ли ставить лайки в соцсетях и дружить с людьми противоположного пола? Всё это очень важно обсуждать.

Конечно, лучше это делать до начала отношений, но если мы говорим о слиянии, то понятно, что мы приходим к этому обсуждение уже после так называемого медового месяца.

Ещё один важный момент — работа со страхом одиночества. Часто в слияние уходят травмированные люди, которые на самом деле ищут в партнёре родительскую фигуру — маму или папу, а не взрослого человека. Решать такой вопрос — задача личной терапии.

И наконец, большой блок работы — это эмоциональная саморегуляция, работа со своей эмоциональной сферой, с агрессией, с истериками.

В целом нет чётких рекомендаций, как выйти из слияния. Всё подлежит обсуждению. Единственное, не стоит совершать какие-то резкие действия, начинать всё запрещать, резко ограничивать или, наоборот, внезапно переходить на «свободные отношения».

Воспользуйтесь помощью психотерапевта как медиатора, сделайте паузу, отстраняйтесь от «третьего», вызывающего негативные эмоции, обсуждайте все возникающие вопросы друг с другом в присутствии медиатора.