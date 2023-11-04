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"Всегда осуждал измены". Девушка уличила мужа в неверности после 10 лет брака

Нередко изменщики ведут себя, как прилежные семьянины, и умело скрывают связи с другими партнерами. Подтверждение тому история, опубликованная на форуме Reddit.

"Всегда осуждал измены". Девушка уличила мужа в неверности после 10 лет брака
© Unsplash

Девушка, чье имя не называется, рассказала в сети о неверности своего гражданского мужа и обратилась к пользователям за советом.

27-летняя рассказчица более 10 лет состоит в гражданском браке с 28-летним возлюбленным. Когда-то он делал ей предложение, но свадьба так и не состоялась: несмотря на это, по словам девушки, она всегда чувствовала себя настоящей супругой, довольствовалась заботой и любовью, которыми ее одаривал любимый мужчина.

Автор публикации не работает и воспитывает троих детей, поэтому большую часть времени проводит дома, пока ее муж работает. Однажды она получила сообщение от бывшей девушки своего брата: та просила срочно с ней связаться.

Оказалось, что та сидела на сайте знакомств и заприметила анкету супруга героини истории. Шокированная этой новостью, автор попросила прислать ей ссылку на анкету, чтобы все изучить.

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Выяснилось, что муж находится "в активном поиске" не первый год и регулярно обновляет фотографии. Но на этом история не закончилась.

Когда изменщик вернулся с работы, жена накормила его супом, в который предварительно добавила снотворное. Когда супруг уснул, девушка стала изучать содержимое его телефона. Ей попались и переписки с разными девушками, и откровенные фотографии.

"Он осуждал измены, так как его отец был бабником. И он сам, и вся его семья страдала от этого. <...> Я полностью от него завишу. Не уверена, что еще долго смогу притворяться, будто бы ничего не знаю".

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