Психолог объяснил, почему пенсионерам стоит иногда отключать интернет

Психолог, специалист по когнитивно-поведенческой психотерапии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Николая Пирогова Минздрава РФ Денис Лазарев рассказал, что пожилые люди нередко страдают от стресса. Из-за него повышается уровень адреналина и кортизола в крови. Как следствие - повышается давление и резко учащается пульс. Это может негативно сказаться на работе сердца, сосудов и иммунитете.

Чтобы снизить стресс в своей жизни, медик советует пенсионерам фильтровать информационное поле, отказавшись от просмотра новостей или чтения негативных сообщений в соцсетях. Чтобы не было соблазна, достаточно просто отключить на некоторое время интернет и заняться полезными делами для своей души и тела. Например, это может быть прогулка на свежем воздухе, йога, плавание, дыхательные и физические упражнения. Необходимо также правильно питаться и высыпаться, пишут "Известия".