Что такое навязчивые мысли и как от них избавиться

Навязчивые мысли представляют собой состояние, при котором в голове в течение какого-то времени крутится одна и та же мысль, такое бывает, например, когда после прослушивания песни в голове долго вертится ее мелодия или слова. Как определить, в норме это или нет?

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"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, когда навязчивые мысли становятся проблемой и как с этим бороться.

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Если вам нужно сделать что-то важное: работа, конференция и так далее, то навязчивая мысль должна уйти после разрешения ситуации, – в таком случае социальную адаптацию эта мысль не нарушает. Такое бывает у всех. Когда же навязчивые мысли проявляются в рамках психических расстройств или патологий, происходит другая ситуация — мысли невозможно остановить или убрать самостоятельно, это мешает делать бытовые дела, общаться с близкими. Позже навязчивые мысли перетекают в навязчивые действия или ритуалы, когда состояние ухудшается. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Ритуалы это действия, которые направлены на уменьшение тревоги: если у нас появляется навязчивая мысль, что мы не выключили электроприборы или не закрыли дверь, то мы вернемся домой, проверим, а потом со спокойной душой продолжим свои дела. Ритуалом здесь будет непосредственно то, как осуществляется проверка навязчивой мысли. У людей, у которых есть патологическое состояние простая проверка двери на «закрыл-не закрыл» работать не будет, потому что это дает облегчение ненадолго. Человек возвращается к делам, возвращаются и навязчивые мысли.

Почему это происходит при психической болезни? Это результат нарушенной работы биохимических процессов в мозге, которые отвечают за психику и эмоции. Так как эти процессы никак не поменялись от простого ритуала проверки, ситуация продолжается. И когда состояние становится очень тяжелым, люди, например, не могут элементарно отойти от дома. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Такие состояния уже требуют медикаментозного лечения — нейролептиками или антидепрессантами. Проблемами такого типа занимается психиатр. Это может быть реакция на сильный стресс в рамках депрессивных состояний, может быть в результате обсессивно-компульсивного расстройства или в структуре шизофренического процесса.

При неврозе и навязчивых мыслях помогает психотерапия. Есть особенность у психически здоровых людей — ритуалы в рамках нормы перед тревожным событием, например, олимпийские чемпионы завязывают шнурки с определенной стороны.