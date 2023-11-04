Сексолог рассказал, какие комплименты нельзя делать мужчинам

Приятные слова в свой адрес и похвалу любят не только женщины, но и мужчины. Подобные знаки внимания придают уверенности, укрепляют чувство собственного достоинства, поднимают самооценку. Вот только слова для этих целей надо выбирать аккуратнее. Универсальными будут приятные фразы о традиционных мужских качествах – силе, уме, твердости характера. Также уместно восхищение достижениями в профессии.

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А вот слов «умница» и «молодец» лучше избегать. Они ставят мужчину в детскую позицию, ведь когда-то так говорила им мама или учитель в школе. Также такие оценки не дают конкретики – в чем именно молодец?

Не стоит злоупотреблять и ласковыми прозвищами – «зайка», «котик», «масик». Сюсюканье указывает на инфантильность и эмоциональную незрелость человека, который в своей речи постоянно использует уменьшительные формы слова. Употребление их может раздражать.

Также не выбирайте для комплиментов скользкие темы. Например: «Лысые мужчины так сексуальны!»