Психологи назвали лучший способ выхода из неудавшихся отношений

Американские ученые из Университета штата Джорджия определили хорошую стратегию выхода из неудавшихся романтических отношений. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

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Нередко при расставании люди склонны резко пропадать из жизни бывшего партнера, прекращая любое общение и обрывая контакты. Такое поведение известно как «гостинг» от английского ghost, то есть «призрак». По словам ученых, превращение в такого «призрака» может эмоционально тревожить и приводить к чувству замешательства, отвержения и унижения, а также подрывать самооценку.

В качестве альтернативы ученые предлагают стратегию «касперинга». Название связано с Каспером — дружелюбным приведением из американской поп-культуры.

«Касперинг» предполагает постепенное прекращения взаимодействий с бывшим партнером. Такой подход также позволяет честно поговорить о причинах, по которым отношения не сложились, предоставляя возможность личностного роста и самосовершенcтвования. Этот открытый диалог часто приводит к мирному расставанию, потенциально оставляя место для будущих связей или дружбы.