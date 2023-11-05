Психолог объяснила, как избавиться от чувства, что у вас осталось мало времени
Порой каждый человек сталкивается с нехваткой времени. Тем обиднее, что оно летит на крейсерской скорости, когда мы чем-то увлечены, и ужасно тянется, если мы, к примеру, стоим в очереди или готовимся к неприятному разговору. А часы-то в реальности идут с прежней скоростью. Как обуздать время (а если быть точнее, его восприятие), рассказала психолог Елена Ольхович в личном блоге.
Исправить ситуацию может привычка к осознанному наблюдению. Для «замедления» нужно учиться жить моментом. Психолог привела в пример время в автомобильной пробке:
«Надо, по способу буддистов, отстраниться от самого себя, выйдя в позицию наблюдателя. То есть вы уже позвонили, сообщив о том, что опаздываете, а теперь как бы разделились на двух человек. Одна часть сидит за рулем. Вторая немного отстраняется и рассматривает все то, что происходит вокруг. Собачонку в соседней машине. Женщину на переднем сиденье в другом автомобиле. Возможно, начинается дождь, и щетки дворника уже начали свой неспешный бег по ветровому стеклу».
При этом важно не зацикливаться на контроле времени, а, наоборот, расслабиться и вдумчиво наблюдать за всем вокруг. Позвольте себе жить настоящим, и тревог об иллюзорном контроле будущего станет гораздо меньше! Если не поможет, попробуйте еще несколько способов, как справиться с ощущением нехватки времени.