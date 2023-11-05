Как избавиться от чувства, что у вас осталось мало времени

«Надо, по способу буддистов, отстраниться от самого себя, выйдя в позицию наблюдателя. То есть вы уже позвонили, сообщив о том, что опаздываете, а теперь как бы разделились на двух человек. Одна часть сидит за рулем. Вторая немного отстраняется и рассматривает все то, что происходит вокруг. Собачонку в соседней машине. Женщину на переднем сиденье в другом автомобиле. Возможно, начинается дождь, и щетки дворника уже начали свой неспешный бег по ветровому стеклу».