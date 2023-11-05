Психолог перечислил 3 вещи, которые нельзя прощать мужчине в сексе

Если вы в интиме на одной волне с партнером, по обоюдному согласию допустимы самые смелые эксперименты в постели.

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Но кое-что мужчине не должно сойти с рук.

Сравнения

«Это когда ваш мужчина начинает вас сравнивать с кем-то. Говорить: "А слушай, та делала так-то". Он вас сравнивает, значит он вас обесценивает», — объясняет эксперт Андрей Назаров.

В общем, если это не шепот на ухо в стиле «ты самая лучшая», отсылки к прошлому сексуальному опыту неуместны. Сделаете вид, что не заметили, — в следующий раз сравнение будет еще менее приятным.

Насилие

Насилие, даже в порыве страсти, не норма. Если ваш партнер принуждает вас к чему-либо в интимном плане, это, по сути, изнасилование. Поощрять такие действия (в том числе молчанием) ни в коем случае нельзя.

«Если вам не нравится, вы этого не хотите, он делает это против вашей воли, это и называется насилие», — уверяет психолог.

Шантаж

Третий поступок, не достойный прощения, — шантаж сексом. Эксперт отметил, что чаще этим запретным в здоровых отношениях приемом пользуются женщины, но и среди мужчин есть любители манипуляций.

«Избегание секса по каким-то причинам — это тоже насилие», — уверен Андрей Назаров.