Как найти пару через брачное агентство и не нарваться на мошенников

Москвичка отдала брачному агентству более 10 миллионов рублей. Но спутника жизни ей так и не нашли. Дама обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. «Вечерняя Москва» вместе с экспертами выяснила, как на самом деле надо искать свою вторую половинку и каким бюро знакомств можно доверять.

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Дорого, но не хорошо

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— Одинокие люди обращаются к специалистам — и попадают в ловушку предубеждения, будто качество и надежность гарантируются высокой ценой услуг, — отмечает в беседе с «ВМ» сваха с 25-летним стажем, основательница брачного агентства Марина Благирева. — Вокруг сферы знакомств создается какой-то флер «элитарности», будто женитьба — это какая-то роскошь. Посмотрите на программу «Давай поженимся»: там сплошные гендиректора да миллионеры с фарфоровыми зубами и красотки модельной внешности. Суммы заработков какие-то нереальные называют, простым людям начинает казаться, что за личное счастье они должны вывалить кучу денег. Но в нашем деликатном сегменте рынка правило «хорошо — значит дорого» не работает совсем.

Добросовестные предложения для обычных людей составляют около 10 000 рублей за полгода работы. Как правило, это агентства, которые специализируются на сватовстве россиянок к иностранцам. А бюро знакомств, которые «ломят» за свои услуги миллионы, — это с высокой вероятностью мошенники.

Через знакомых

Самый безопасный вариант — все-таки искать сваху не по объявлениям в сети, а по знакомым. Столичное сарафанное радио по-прежнему работает лучше всех средств связи.

По словам Марины, сегодня в Москве трудятся несколько десятков отличных свах, которым важна их репутация, они искренне ценят свою работу и клиентов:

— Поиск спутника жизни — процесс очень личный, можно сказать, интимный. Сваха, как семейный врач, как адвокат, становится близким семье человеком.

Что нужно?

Чтобы разместиться в каталоге агентства, нужно заполнить анкету: ответить на простые вопросы о себе, сформулировать требования к партнеру. Это самый «неромантичный» момент, но он необходим, чтобы сваха понимала ваш запрос.

— Если хотите, чтобы супруг зарабатывал больше 100 000 рублей в месяц, придется в этом признаться, — подчеркивает Благирева.

Второй пункт — портфолио с фотографиями. Фотосессия обойдется в 5000–10 000 рублей в дополнение к услугам свахи. Но сегодня благодаря тому, что у всех на телефонах есть камеры с высоким качеством съемки, можно обойтись и без услуг профессионального фотографа. Хотя качественное портфолио очень облегчает задачу агентства.

И, конечно, сваха попросит у вас документы, удостоверяющие личность: достаточно паспорта.

Дефицит невест

— В целом на брачном рынке сейчас затишье. При этом среди клиентов стало больше мужчин, — отмечает сваха.

Парадокс: интернет полнится «психологическими» статьями о нехватке сильного пола, а у свах «мужское предложение» превышает «женский спрос». Марина Благирева связывает это с последствиями демографической ямы 1990-х, когда упала рождаемость. Девочки, рожденные в те годы, сегодня достигли брачного возраста 20–30 лет, но количество этих женщин катастрофически мало по сравнению с числом мужчин, готовых жениться.

В возрастных группах от 35 лет, считает сваха, все большее распространение получает идея независимости. Женское одиночество перестало пугать, слабый пол ассоциирует его со свободой и более широким спектром возможностей. А семейная жизнь воспринимается как комплекс ограничений.

— Даму за 50 вообще на замужество непросто уломать. Дети выросли, вылетели из гнезда, самое время пожить для себя, и попутчики в самостоятельном плавании больше не нужны. У нее есть дача, внуки, хобби, подруги, — рассуждает Благирева. — Ведь что такое сваха? Это специалист, который в итоге вас выдаст замуж, а мужья женщинам не нужны, они предпочитают оставаться в свободных отношениях. При этом мужчины — по старинке — хотят жениться.

КСТАТИ

С 1 января по начало октября 2023 года россияне подали через «Госуслуги» около 410 тысяч заявлений о заключении брака и 70 тысяч — о разводе

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Петрова, семейный психолог:

— Многие люди стесняются обращаться к профессиональной помощи в поисках спутника жизни. Многие по-прежнему считают брак романтическим проектом, который получается спонтанно, и готовиться к нему не нужно никак. Но это ошибка. Для того чтобы найти половинку, нужно использовать все доступные способы поиска.