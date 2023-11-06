Психолог назвал два слова, которые испортят любое извинение
Извиняться тоже надо уметь, ведь пара лишних слов могут свести на нет все усилия. Психолог Кристин Хэммонд уверен, что фразы «Мне жаль, если...» и «Мне жаль, но...» делают извинение условным.
Говорящий их снимает с себя ответственность. Например, фраза «Извини, если сделала тебе больно» показывает, что человек не считает себя виноватым, но готов получить прощение, если собеседник слишком раним.
Правильно просить прощение за конкретные поступки: «Извини, что наступил тебе на ногу». И не стоит использовать слова извинения как вводные. Применяйте их, если на вас действительно есть вина.