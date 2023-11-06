Почему надо научиться обозначать свои границы для других

В последнее время очень много говорится о необходимости выстраивать личные границы. Дескать, именно они обеспечивают нам адекватную самооценку и счастливые отношения. Но что такое эти границы, многие представляют с трудом.

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Для большинства это высокий частокол, за которым они прячут свои переживания и эмоции, тем самым лишая себя возможности встретить по-настоящему близкого человека. Так что же это за личные границы и как их устанавливать? Об этом мы разговариваем с кризисным психологом Натальей Рачковской.

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Родом из детства

– Бывают ли люди с врождёнными границами или их обретению всё же надо учиться?

– Нет, людей с врождёнными границами не бывает. Мы учимся понимать и защищать их на протяжении всей жизни.Но база закладывается в детстве. И границам ребёнок учится у родителей – как они их устанавливают, как защищают.

Если папа, например, оскорбляет маму и она это спокойно терпит, то ребёнок делает вывод, что, значит, так можно.

Очень важно, чтобы родители правильно держали свои границы для ребёнка. Потому что если границ нет, то ребёнок начинает себя чувствовать очень тревожно. Мир для него очень непонятный и опасный в этом случае.

И очень важно, чтобы для всех членов семьи эти границы были одинаковыми, за исключением каких-то особенностей, связанных с возрастом и ответственностью. В семье каждый её член должен иметь право на уважительное отношение, и самый младший в том числе.

– Как в личной жизни сказываются проблемы с личными границами?

– Например, у человека могут быть слишком жёсткие границы. Это происходит либо потому, что в семье были такие границы, либо потому, что в семье, наоборот, были супермягкие границы, в которых ребёнку было очень некомфортно. И во взрослой жизни он старается поступать наоборот.

В любом случае это приводит человека к самоизоляции. Он вообще никого не пускает в свой мир, у него очень жёсткие правила, которые никому нельзя нарушать, и отсюда серьёзные проблемы с построением взаимоотношений.

Второй вариант – это когда границы очень широкие. В этом случае человек не понимает и не чувствует, когда он сам нарушает чужие границы.

Есть ещё диффузные границы. Это когда человек не чувствует, что его границы нарушаются. Он позволяет другим относиться к себе так же, как к нему относились родители. Допустим, если они бесконечно критиковали ребёнка, то, повзрослев, человек позволяет делать это всем остальным.

И, наконец, смешанные границы, когда человек и чужие, и свои границы чувствует плохо.

При нормальных же границах человек чувствует и свои границы – спокойно, уверенно может их отстаивать, – и чужие. Следи за собой

– Чем чревато отсутствие границ при выборе партнёра? Например, существует мнение, что жертвами абьюзеров чаще всего становятся люди, у которых как раз проблемы с этими границами.

– Я бы сказала по-другому. Человеку, у которого есть проблемы с чувством своих границ, то есть человеку с диффузными границами, проще попасть в какие-то деструктивные отношения. Потому что на первых порах он просто не замечает, что его границы нарушаются.Но, с другой стороны, наши границы так или иначе видоизменяются в течение всей нашей жизни. И поэтому, в принципе, человек даже с достаточно хорошими границами может попасть в деструктивные отношения.

– Какие проявления в отношениях партнёра, кроме физического насилия, говорят о том, что он нарушает границы?

– Постоянная критика, непрошеные советы, повышенный контроль…

Проявлений огромное количество. Основной признак – это когда человек начинает как-то меняться под воздействием партнёра.Например, начинает терпеть то, что он не терпел в других отношениях. Или перестаёт общаться с друзьями, потому что партнёру они не понравились. Выбирает или меняет работу в зависимости от желания партнёра и т.д.

Значит, у человека нет чёткого понимания, как к нему можно относиться, а как – нельзя.

– Самостоятельно можно как-то изменить ситуацию?

– Самое первое, что необходимо для выстраивания своих границ, – это понять, где они вообще находятся.

Для этого можно пройтись по всем шести существующим видам границ. Например, как я отношусь к своему времени.

Кому-то, допустим, нельзя ни в коем случае звонить после шести по рабочим делам, а кому-то можно звонить в любое время. И если человеку в этом комфортно – ок, всё в порядке. Но если это доставляет вам дискомфорт, но всё равно происходит, значит, у вас проблемы с временными границами.

Следующий момент – надо научиться озвучивать, обозначать свои границы для других. «Вот так со мной можно. Вот так со мной нельзя». И если человек выходит за эти рамки, то нужно ему прямо об этом сообщить. А не ждать, что он всё поймет по умолчанию. У человека могут быть свои проблемы с границами.

Но если человек всё равно систематически нарушает границы, то здесь очень важно сообщить о последствиях. И очень важно, чтобы эти последствия действительно наступали. Например, «я отвечаю по рабочим вопросам только в рабочее время, поэтому после 18.00 я не смогу ответить на твои сообщения».

Не единое целое

– Считается, что близкие отношения подразумевают полное взаимопроникновение – муж и жена единое целое. Какие же тут границы?

– Я бы не сказала, что полное взаимопроникновение нужно. Это крайность, когда у людей в паре как будто бы вообще нет границ. Они делятся своими переписками, отдают друг другу пароли от своих телефонов. Но это ведь не про доверие, это именно про отсутствие границ.

Есть отношения между мужем и женой, а есть отношения у каждого из этих людей со своим окружением. И это их личное пространство, в которое партнёр может слегка заходить по желанию своей второй половинки.

– Часто мамы лезут в жизнь уже взрослых детей – ссорят дочерей с мужьями, настраивают сыновей против жён. Вдобавок постоянно критикуют, начисто разрушая самооценку взрослой дочери или сына. По идее, это тоже вопрос границ. Но разве могут быть границы с родной мамой?

– Почему с мамой границ быть не может? С мамой границы быть могут и должны.

С детства родитель постепенно должен способствовать тому, чтобы границы ребёнка расширялись.

До года ребёнок практически в полной связи с мамой. Потом постепенно он начинает от мамы отдаляться. Какое-то время она ещё всё-таки помогает ему убирать игрушки, решает, во что ребёнка одевать, купает и так далее.

Но постепенно, по мере взросления, ребёнок начинает сам распоряжаться своими игрушками, решать, где они будут стоять, что ему надеть. Он начинает закрываться в ванной, чтобы принять душ самостоятельно.

Вот так постепенно границы ребёнка расширяются, и в конечном итоге происходит уже полная сепарация, которая должна закончиться, по-хорошему, к 17 – 18 годам, когда ребёнок становится отдельным взрослым человеком.

И мама это должна понимать и относиться к нему, как к отдельному взрослому человеку.

Она же не приходит в гости к своей подруге и не начинает там в её шкафах рыться. А почему-то у взрослого ребёнка некоторые мамы считают возможным это делать, да ещё и комментировать то, что они там находят.

А если этого не произошло, это значит, что у мамы проблемы с границами. И в этом случае задача взрослого ребёнка – выстраивать границы с мамой. Ей точно так же надо обозначить границы допустимого и обозначить последствия. И эти последствия реализовать.

– Существуют ли ситуации, в которых стоит границами поступиться?

– Да, конечно, такие случаи есть. Но здесь нет каких-то универсальных рецептов.