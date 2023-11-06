"Любит ли он меня вообще". Девушка усомнилась в чувствах мужа после одной оговорки

Пара столкнулась с трудностями в отношениях после одной единственной оговорки. Детали истории приводятся на форуме Reddit.

© Unsplash

25-леятняя автор публикации, чье имя не называется, пожаловалась на недопонимание, которое возникло у них с супругом после одной ситуации.

Они начали встречаться через пару лет после того, как мужчина овдовел. Несмотря на это пара смогла выстроить крепкие отношения, полные любви и заботы, и через какое-то время сыграла свадьбу.

Однажды девушка заметила, что муж ведет себя подозрительно тихо и выглядит грустным. Когда она поинтересовалась у него, что случилось, партнер признался: на днях он наткнулся на вещи умершей жены и не обнаружил одной ценной вещи. Это испортило ему настроение.

Рассказчица постаралась поддержать мужчину, выслушала его и успокоила. И вроде бы все наладилось.

В тот же вечер супруги решили посмотреть фильм, но никак не могли сойтись на определенной киноленте. Завязалась ссора, во время которой мужчина случайно назвал девушку по имени бывшей жены: это произошло впервые за все время их отношений.

Но самое печальное, как пишет автор, другое: на следующий день произошло то же самое, но уже во время занятий любовью.

"Все стало странным с тех пор. Он редко разговаривает со мной, в основном когда ему что-то нужно. Это меня очень беспокоит, и я не знаю, любит ли он меня вообще".