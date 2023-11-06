Гнев полезен для достижения целей, доказали ученые

Гнев может быть полезен для достижения целей. Такая эмоция помогает людям преодолевать препятствия и проблемы, показывает новое исследование американских ученых.

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В рамках эксперимента две группы активистов решали несколько сложных задач. Всего в опыте приняли участие 233 человека. Участники, работавшие в состоянии гнева, показали результаты лучше, чем те, кто испытывал другие эмоции, такие как грусть, веселье. Автором исследования стала Хизер Ленч – профессор психологии и науке о мозге в Техасском университете.

«Мы обнаружили, что гнев приводит к лучшим результатам в сложных ситуациях, которые препятствуют достижению целей», – отметила ученый.

Однако исследование показало, что при выполнении простых задач гнев не смог повысить эффективность работы участников. Всего было проведено шесть экспериментов, их результаты опубликованы в журнале «Личность и социальная психология».

В одном из них проверялось количество словесных головоломок, которые могут решить люди, испытывая при этом разные эмоции. Каждому участнику случайным образом была назначена одна эмоция: желание, гнев, печаль, веселье или просто спокойствие. Им показывали разные изображения в течение пяти секунд, чтобы помочь им почувствовать эмоции. Например, для пробуждения гнева были продемонстрированы оскорбления в адрес школьной футбольной команды.

Затем у участников было 20 минут, чтобы расшифровать как можно больше слов из четырех наборов по семь анаграмм. Все они различались по сложности. Результаты показали, что разгневанные участники решили больше головоломок, чем участники, испытывающие другие эмоции.