Газлайтинг со стороны врача может вызвать депрессию у пациента

Газлайтингом называют ситуации, когда один человек разными способами заставляет другого сомневаться в себе. Чаще всего этот термин употребляют, говоря о семейных отношениях.

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Но этот феномен есть и в других сферах — например, в медицине. Причём, как пишет Daily Mail, чаще всего с медицинским газлайтингом сталкиваются женщины.

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Как понять, что врач вас газлайтит

Медицинский газлайтинг подразумевает, что врач приуменьшает или вовсе игнорирует симптомы пациента. Яркий пример такого газлайтинга в интервью журналу Vogue привела звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун. В 2001 году у актрисы случился разрыв позвоночной артерии и кровоизлияние в мозг. При этом, по её словам, врачи невнимательно отнеслись к первым результатам её компьютерной томографии, а потом и вовсе решили, что она притворяется. Актрису уже собирались выписывать, но её лучшая подруга убедила медиков сделать вторую томограмму. На ней врачи уже увидели, что Стоун перенесла инсульт. Голливудская звезда отметила, что, если бы её отправили домой в таком состоянии, она бы умерла. По словам актрисы, женщин часто не слышат в медицинских учреждениях, особенно если их лечащий врач не женщина. Как пишет Daily Mail, на эту тему есть ряд исследований, которые показывают, что в США до 70% женщин подвергались медицинскому газлайтингу.

Чем опасен медицинский газлайтинг

На первый взгляд может показаться, что в этом ничего страшного: просто найдите себе другого врача. Однако газлайтинг со стороны медиков вовсе не так безобиден, заявила клинический психолог Келли Э. Грин. По её словам, негативный эффект такого воздействия усиливается, потому что люди, как правило, доверяют врачам и медсёстрам. Поэтому, когда медики отмахиваются от жалоб пациентов или списывают всё на ипохондрию, люди невольно начинают сомневаться не только в своём самочувствии, но и в остальном. Если вы говорите человеку, что он не прав, он начинает искать подтверждение своей правоты, пояснила Грин. Пациенты, столкнувшиеся с газлайтингом от врача, пытаются убедить всех в том, что им плохо, больше сосредотачиваются на своём теле и начинают во всём видеть симптом. Всё это может привести к «катастрофическому мышлению и депрессии», отметила клинический психолог. Кроме того, такие пациенты зачастую оказываются в социальной изоляции, потому что слишком сосредотачиваются на своей боли и всё меньше хотят общаться, добавила она.

Как понять, что вы стали жертвой газлайтинга

Газлайтинг всегда происходит в ситуации неравенства, доминирования одного человека или группы людей над другим. Этот феномен можно наблюдать везде, где есть явное проявление власти, рассказывала «Секрету» кандидат психологических наук, основательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Мария Данина.

По её словам, главное отличие газлайтинга от других форм манипуляции — создание у человека чувства собственной неадекватности и плохости. При этом жертвами газлайтинга часто становятся люди, ориентирующиеся на мнение той социальной группы, чья оценка так или иначе для них важна. Вот несколько признаков жертвы газлайтинга, которые назвали психологи, с которыми на эту тему поговорил «Секрет»:

боитесь принимать решения;

вините себя во всех ошибках;

замечаете, что в общении с конкретным человеком регулярно сомневаетесь в собственной адекватности;

начинаете думать, что слишком восприимчивы;

постоянно испытываете тревогу и неуверенность в себе;

крайне остро и болезненно реагируете на свои неудачи;

боитесь совершить ошибку, потому что не хотите расстраивать партнёра.