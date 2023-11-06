Психологи советуют обниматься, любить и быть ответственными

«Всё-таки должна быть какая-то личная ответственность. У людей должны быть какие-то мероприятия, которые помогают им справиться со стрессом. Для кого-то это прогулки, для кого-то медитация, спорт, плавание, регулярный отдых... Поэтому, в идеале, чтобы люди сами понимали, что с ними происходит, и принимали соответствующие действия. Я считаю, что людям нужно меньше заморачиваться и больше отделять себя от социума — не все мечтают быть миллионерами, не всем так нужно быть сверхуспешными. Есть реклама, есть социум, а есть наш внутренний уровень, когда нам достаточно. И это понимание себя, умение справляться с эмоциями, наверное, и есть рецепт счастливой жизни», — заключила психолог.