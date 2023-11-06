Секреты счастья. Психологи советуют обниматься, любить и быть ответственными
Пока спикер Совфеда Валентина Матвиенко мечтает создать «министерство счастья», психологи уже рассказывают, что делать, чтобы стать счастливее. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что мечтает создать в России «министерство счастья», сообщает РИА Новости.
Матвиенко пояснила, что «министерство счастья» занималось бы различными вопросами, которые сделали бы россиян более счастливыми. Россиянам для счастья необходимо в среднем 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
По данным опроса, мужчинам нужно для счастья значительно больше денег, чем женщинам: 222 тыс. и 175 тыс. рублей соответственно. При этом россиянам до 24 лет необходимо 150 тысяч рублей в месяц, людям от 35 лет — 222 тысячи. Психологи дают множество советов на тему, как стать счастливым и без денег. Обычно начинают с телесных практик.
Так, во время объятий в организме человека вырабатывается гормон окситоцин, который называют гормоном счастья. Он помогает противостоять стрессам, расслабляться и дает ощущение благополучия. Кандидат психологических наук Кристина Иваненко в беседе с РИА Новости посоветовала для усиления пользы обниматься искренне и от души, без каких-либо других мыслей.
«Обниматься нужно правильно: долго, полностью присутствуя в этот момент в этой секунде, не думая ни о чем больше, максимально соприкасаясь со своим близким в этот момент и полностью отдаваясь моменту», — рекомендовала психолог.
Для того, чтобы объятия были приятными, необходимо осуществлять тактильный контакт более одной секунды. Об этом рассказали ученые из Университета Голдсмит. В их исследовании приняли участие 48 человек. Семейный психолог Светлана Бояринова заявила в эфире НСН, что счастье является частью личной ответственности каждого человека.
«Всё-таки должна быть какая-то личная ответственность. У людей должны быть какие-то мероприятия, которые помогают им справиться со стрессом. Для кого-то это прогулки, для кого-то медитация, спорт, плавание, регулярный отдых... Поэтому, в идеале, чтобы люди сами понимали, что с ними происходит, и принимали соответствующие действия. Я считаю, что людям нужно меньше заморачиваться и больше отделять себя от социума — не все мечтают быть миллионерами, не всем так нужно быть сверхуспешными. Есть реклама, есть социум, а есть наш внутренний уровень, когда нам достаточно. И это понимание себя, умение справляться с эмоциями, наверное, и есть рецепт счастливой жизни», — заключила психолог.
Ранее сообщалось, что россиянам придется потратить на продуктовую «корзину счастья», в которую вошли продукты с высоким содержанием отвечающего за выработку серотонина триптофана, от 655 до 683 рублей. В набор, способствующий улучшению настроения, вошли темный шоколад, орехи, бананы, сыр.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса доставки «Сбермаркет».