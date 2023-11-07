Психолог посоветовала не бояться жизненных перемен

Клинический психолог Майя Андрияничева рассказала, что ощущение дискомфорта в жизни свидетельствует о необходимости перемен и их не стоит опасаться.

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Кому-то тяжело решиться на перемены: уйти с нелюбимой работы, поменять место жительства, завершить неудобные отношения. Однако без определённых усилий и дискомфорта нельзя двигаться дальше, отметила она в беседе с Тульской службой новостей.

Специалист посоветовала прежде всего взвесить все за и против следующего шага, чтобы не принимать решение на эмоциях.

«Например, понять, что хорошего в новой работе, а что — нет… Если мы говорим об отношениях, нужно выяснить, насколько ваши потребности в них реализуются. Что нас держит рядом с эти человеком», — отметила Андрияничева.

По словам психолога, страх перемен не должен препятствовать личностному росту, в противном случае человек начинает прокрастинировать.