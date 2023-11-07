Эпидемия лжи: психологи объяснили, почему люди так часто врут

Мы просто плаваем в океане лжи. За прошлый год, подсчитали на платформе «Лапша Медиа», количество фейковой информации выросло в шесть раз по сравнению с 2021 годом — с 1,5 миллиона до 9 миллионов. По данным сервиса «Работа.ру», для 31 процента россиян стала нормой ложь для достижения карьерных целей, а 54 процента опрошенных говорят, что лгут начальству. Психологи уверяют, что и дети врут чаще! О причинах лжи «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами.

Помните — «правду говорить легко и приятно»? Увы, это не всегда так. Многие и не догадываются, какое облегчение можно испытать, когда ты назвал все своими именами и высказал истину. Да, мы врем, и врем многовато. Но оставим в стороне ложь политическую — все это неприятно, но объяснимо. Мы-то сами, а? Вот ситуация, как говорится, из жизни. Мальчик Леша — глаза голубые, взгляд ясный, любимец бабушек и мам-пап — опять стянул булочку. «Леша, ты взял плюшку?» — спрашивает бабушка. Не для того, чтобы ругать, а просто чтобы понять, куда она делась. «Нет, — следует ответ. — Я не брал!» Крошки у губ выдают сладкоежку, но он твердит свое.

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Так же точно, на таком же «голубом глазу» врет о причинах опоздания менеджер — взрослый человек! Сочиняет небылицы вполне солидная дама, силясь, наверное, создать некую волну интереса по отношению к собственной персоне у более молодых сотрудников. Врут подростки, осознавая, что врут и их родители… Вот такую не самую приятную тему мы решили обсудить.

— Поводы для лжи у детей и взрослых в основном разные, хотя люди в любом возрасте врут и для защиты, и ради получения выгоды. В примере про булочку ребенок, возможно, сам оценивает свой поступок как плохой и, отрицая ее исчезновение, защищает в первую очередь свое собственное представление о себе как о хорошем ребенке, — объясняет психолог Алексей Сапкин. — Поэтому ведь и говорят, что детям нужно давать любовь безусловную — да, мне могут не нравиться какие-то твои поступки, но тебя я люблю без условий, неважно, что ты натворил и как сильно я ругаюсь. А если тебя любят в любом случае, а не за что-то, то зачем вообще врать? Когда я вижу, что ребенок искусно врет, я на автомате отмечаю — о, с интеллектом и креативностью-то, похоже, у тебя все хорошо.

Ложь-фантазия, ложь-игра, вообще ложь как альтернативная реальность — очень важны для ребенка, для развития его эмоциональной сферы и когнитивных (познавательных) способностей. Ну а про ложь здоровых взрослых написаны тома. Политиков и предпринимателей в расчет не берем, это люди рациональные, среди них и психопаты встречаются, — так или иначе, ради выгоды и достижения цели они готовы врать осознанно и профессионально.

В ваших примерах (как, пожалуй, и в реальной жизни) в основном описаны ситуации, когда с помощью лжи человек пытается добрать в самооценке, получить внимание и одобрение. Возможно, у кого-то срабатывает ошибочное убеждение вроде: «Чтобы меня любили, я обязательно должен быть таким-то, делать что-то», — а такое может развиться, в том числе, если в нашей жизни, особенно на ранних стадиях формирования личности, не было опыта безусловной любви! С точки зрения социальной психологии речь идет и о получении статуса, высокого ранга в группе. Жажда статуса развивалась эволюционно и вшита в нас на уровне биохимии мозга.

Можно ли осуждать людей за желание немножко подделать реальность ради капли серотонина, обеспечивающего нам приятные эмоции, когда мы чувствуем свое превосходство, уважение со стороны группы? К сожалению, это приятное ощущение очень быстро проходит и нам хочется еще — тревожный цикл повторяется снова и снова. Современные направления психотерапии пытаются разорвать этот порочный круг, научая принимать себя, свои мысли и эмоции, не сравнивать себя с другими и жить в соответствии с ценностями, важными не для других людей, а опять-таки для самого человека.

— Я в целом согласен с коллегой, но кое-что хотел бы уточнить, — добавляет психолог Владимир Ковалев. — Как правило, врут эгоцентрики и самовлюбленные товарищи, причем это начинается у них уже в детстве. Они в собственных глазах — особенные, волшебные, удивительные. Потому и поведение их — особенное.

И умны они, с их точки зрения, настолько, что ложь, как им кажется, не будет раскрыта никогда. А она ставит их в особое положение, положение превосходства. Так бывает, кстати, в семьях, где несколько детей и один сознательно демонизируется родителями, а другой, например долгожданная дочка, «ангелизируется».

Несколько иначе смотрит на проблему психолог Светлана Аверина:

— Да, многие люди во взрослом возрасте даже не задумываются и не догадываются, по каким причинам они лгут. А причина может быть совершенно проста — родительский пример и некорректные методы воспитания. Срабатывает механизм интроекции, и у ребенка формируется негативная ментальная программа лжи. Они врут практически во всем, хотя подсознательно и понимают, что так делать нельзя, но программа оказывается сильнее морально-этических принципов. Обманывая других людей, они могут не преследовать и не видеть потенциальных негативных последствий обмана. А есть другие обманщики, которые лгут осознанно, для них ложь — это совершенно нормальное явление, объясняет Светлана.

— С детства в них вселили уверенность, что без хитрости и обмана во взрослом мире нормально не сможешь жить. Они понимают, зачем они врут и что это плохо, но включается механизм рационализации, который образует мыслеформу «по-другому в этой ситуации я не мог поступить». Психологическая практика показывает, что люди делают выбор в пользу стратегии обмана из-за срабатывания психологической защиты. Это происходит, когда человеку угрожает мнимая или реальная опасность, присутствует страх наказания. У таких людей честность просто выключается.

Говоря о лжи, некоторые эксперты кивают на наше непростое, неискреннее время, мол, и оно само, и процесс технического развития делает в «копилку лжи» свои вклады. Так, в исследовании 2023 года доцент кафедры аналитики данных социальных сетей Орегонского университета Дэвид Марковиц опубликовал впечатляющие данные о том, где и при каких обстоятельствах человек лжет больше всего. 250 человек неделю записывали все свои взаимодействия и отмечали, где присутствовала ложь — при личном общении, в соцсетях, СМС, по телефону, в видеочатах и электронной почте.

Оказалось, чаще всего люди лгали при использовании приложений, предполагающих мгновенный обмен сообщениями, а также когда коммуникаторы находились на расстоянии — телефонный разговор или видеочат. В сообщениях по электронной почте лжи было меньше. Но суть осталась неизменной и совпадала с данными аналогичного исследования двадцатилетней давности: люди лгут систематически и в соответствии с моделью, основанной на их характеристиках, типе личности, характере. Другое дело, что некоторые современные инструменты лучше прочих способствуют обману: как оказалось, телефон, видеочат и соцсеть с «левой» аватаркой облегчают ложь и делают ее менее ценной для отношений.

— Ложь стала частью жизни. Люди привирают, чтобы угодить обществу и не получить в свой адрес осуждение. Постепенно такое поведение превращается в привычку. Она лишь укореняется с развитием социальных сетей и ростом влияния чужого мнения на настроение и поведение людей, — полагает писатель и философ Александр Король. — Для нашего менталитета характерно оценочное отношение друг к другу.

Мы привыкли делить людей по принципу «успешный/неуспешный». Это проявляется еще в детстве. Находясь среди других детей, ребенок уже сталкивается с осуждениями и насмешками, например из-за потрепанного рюкзака или старой модели телефона. Чтобы влиться в круг сверстников, он начинает привирать и выдумывать. С возрастом человек все сильнее боится быть собой и подстраивается под мнение общества, чтобы в чужих глазах казаться лучше. А лгут люди по разным причинам.

Иногда взрослые обманывают, чтобы не тревожить и не расстраивать других. Но чаще они просто боятся идти вразрез с обществом. Но надо понимать, что, когда мы лжем, мы создаем неправильное представление о себе и отдаляемся от тех, кто нам действительно близок.

Но вернемся ко все к той же булочке.

— Дома у ребенка проблемы, — уверен Владимир Ковалев. — У него есть потребность в принятии самостоятельных решений, и за что-то он точно не хочет отвечать. Думаю, он жертва непоследовательного воспитания, не раз оказывался на стыке ссор мамы и папы, когда один что-то разрешает, другой — это же запрещает.

А семейный психолог Виктория Смирнова считает, что за ложью все-таки всегда стоит попытка добиться неких личных благ.

— А какие личные блага есть у ребенка? Только внимание родителей, чтобы выжить, ему надо соответствовать требованиям значимого взрослого. Увеличение количества лжи у детей после 4–5 лет напрямую связано с повышенной тревожностью современных родителей. Детоцентризм завладевает семьями, самое лучшее — чаду. «Правильное» родительство часто измеряется успешностью детей и их одаренностью. Малыш считывают тревогу в материнском поведении и пытается угодить, иногда привирая. Таким образом, прощупывая доверие родителей, выясняет, как добиться желаемого комфорта или избежать наказания. Способы поведения в различных жизненных ситуациях вырабатываются и закрепляются в поведении в раннем детстве. Взрослые живут по «накатанной» схеме и используют те же приемы. Если человек вам лжет, значит, он ищет вашего внимания и одобрения. Возможно, пытается соответствовать вашим ожиданиям.

Ну а психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Петр Галигабаров был краток:

— «Рыба гниет с головы» — эта народная мудрость отлично иллюстрирует поведение начинающих врать в детстве и продолжающих в юности, во взрослой жизни людей. Например, одна моя клиентка пугала детей, что следит за ними через камеры в квартире (что они делают, сколько играли, как долго делали уроки). Она им и камеры показывала — противопожарные датчики задымления, которые во многих квартирах имеются. Но дети выросли и поняли, что их мать — врушка, не только по вопросу «камер наблюдения». Теперь они обманывают ее с легкостью и без угрызений совести.

Подведем итог. Фактически за любой ложью скрывается кризис доверия — ребенка ко взрослому или взрослого к нему, семейной пары — друг к другу, начальства и подчиненных.

Расплести этот клубок можно лишь одним способом: начав говорить правду. Когда-то великий педагог Антон Макаренко послал юного бандюгана с большой суммой денег за покупками. Тот съездил и, вернувшись, попросил пересчитать сдачу.

Макаренко без пересчета убрал деньги: «Я тебе доверяю!» И парень разрыдался. Надо ли говорить, что это доверие перевернуло его жизнь! Можно возразить: сегодня вот так доверишься — и останешься ни с чем, мошенников кругом полно. Это верно. Но в ближнем круге защищаться от лжи необходимо. Иначе жизнь просто потеряет смысл — рано или поздно.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ Большая часть людей в течение 10 минут разговора врет 3 раза.

80 процентов людей врут каждый день.

65 процентов людей полагают, что ложь необходима, чтобы не обидеть других.

95 процентов тинейджеров врут родителям.

Немного о двойных стандартах: для 50 процентов людей воровство в интернете (скачивание пиратской музыки или фильмов) — приемлемое действие. Эти же люди осуждают при этом воровство в магазинах, и только 5 процентов из них считают воровство в магазине приемлемым.

70 процентов девушек не говорят правды о своем весе.

20 процентов мужчин врут о количестве женщин, с которыми имели отношения.

В ТЕМУ

Исследователи из Вашингтонского университета провели эксперимент, в ходе которого людям предлагалось прожить неделю без лжи. Поначалу никто из участников исследования не был напряжен, но в итоге все отметили, что испытание оказалось непростым. Результат эксперимента показал, что чаще всего мы время от времени прибегаем к неправде, чтобы позаботиться о своей репутации, сэкономить время или избежать конфликта. Тогда же были разработаны советы по распознаванию лжи. Их не так много:

Будьте внимательны к невербальным сигналам. Наблюдайте за жестами, мимикой и тоном голоса собеседника. Обычно не слишком опытный лгун выдает себя — и не только «бегающими глазками».

Уточняйте информацию: не стесняйтесь задавать вопросы, помните — дьявол кроется в деталях.

Изучайте психологию обмана. Это поможет разобраться в приемах манипуляции.

Доверяйте своей интуиции.

Укрепите самооценку. Человек, у которого самооценка высокая, является более устойчивым к обману.

От вывесок тщеславия до «детсадовских понтов»

— В причинах лжи подростков и взрослых всегда фигурирует некий кризис взаимного доверия людей и социальных страт (состоящих из людей).

В турбулентное время, когда персонифицированная информация может быть использована с разными мотивами, в том числе во вред другим, необходима осторожность. Смысл осторожности может объясняться старой английской поговоркой «не задавай вопросов — не услышишь лжи», особенно актуальной при расцвете мессенджеров и социальных сетей — вывесок тщеславия. Отказаться от презентации человек не в силах, а сообщать реальные сведения о себе — пресно и неинтересно. Так люди и придумывают себе некий «образ».

Чего хочет современный человек? Ну, пусть не каждый, но многие из наших современников? Отвечу. Современный человек хочет блистать и влиять, иногда имея на то задатки и даже веские основания, иногда — нет. Причем можно вывести даже хитрую математическую формулу: активность самопрезентации обратно пропорциональна реальным достижениям и социальному статусу. Увы, это подтверждается морем примеров.

Миллионера сегодня можно встретить в метро, но он не пытается этим кому-то что-то доказать. Примерно то же происходит и с привычкой ко лжи на публику (это, оговорюсь, не совсем эпатаж): «Я не хуже других, — как бы говорит этот персонаж, — а меня «не ценят».