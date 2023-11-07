Советы психологов, которые помогут укрепить любовь

В жизни каждого человека рано или поздно встает вопрос: как построить идеальные отношения с партнером, как быть вместе с любимым человеком и при этом не потерять самого себя. Когда мужчина и женщина переходят к совместной жизни, у них нередко возникают свои проблемы, которые особенно ярко проявляются во время ссор. В конце концов это может быть причиной расставания. О том, как построить крепкие отношения в паре и успешно решать проблемы, через которые проходят мужчина и женщина, живущие вместе, выяснила «Лента.ру».

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Почему здоровые отношения важны для счастья?

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Времена, когда женщина занималась домашним хозяйством, а мужчина зарабатывал деньги, прошли. В современном мире партнер (в норме) в первую очередь нужен не для выживания, а для построения эмоциональной близости.

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» психолог, сексолог и эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Алина Максимова, ребенку уже в раннем возрасте необходимо выстроить устойчивую психологическую связь с матерью.

Отзывчивая и заботливая родительница закладывает в маленьком человеке базовое доверие миру через безусловную любовь и принятие. По мере взросления потребность в близости никуда не девается, а реализуется в совместной жизни с партнером

Алина Максимова – психолог и сексолог

Таким образом, дом в первую очередь должен быть «тихой гаванью» и безопасным местом, где мы можем быть собой, а также рассчитывать на понимание и поддержку любимого человека. Место, где мы счастливы и расслаблены, дает нам огромный жизненный ресурс и силы как для социальных достижений, так и для успехов в других сферах жизни.

Как выстроить общение для крепких отношений?

Залог успешной совместной жизни — это прежде всего искреннее, доверительное и включенное общение. Привычка додумывать за другого только вредит благополучию пары, ведь даже у самого близкого и любимого человека нет способности читать мысли. Именно поэтому налаженная коммуникация очень важна, чтобы строить отношения, идеальные для обоих партнеров.

Когда мы честно и откровенно общаемся, в первую очередь мы создаем атмосферу доверия. Да, бывает, происходят конфликты, но в такой ситуации прежде всего нужно искренне говорить с партнером на самые разные темы — включая непростые

Алина Максимова – психолог и сексолог

К непростым темам собеседница «Ленты.ру» относит в том числе отношения с родными, разные взгляды на воспитание детей, а также традиционно табуированные секс и деньги. Выстраивать общение в совместной жизни поможет активное слушание — умение воспринимать смысл речи, включенное взаимодействие всех участников диалога.

Самый распространенный способ активного слушания — это пересказ, когда один человек повторяет своими словами тезисы собеседника и уточняет, правильно ли он понял смысл высказывания. Также помогут развитие мысли, пауза и уточнение.

При этом Алина Максимова советует не указывать на недостатки в отношениях, а подкреплять желаемое поведение. То есть использовать «пряник» вместо «кнута». Постарайтесь сменить привычку критиковать на привычку хвалить в те моменты, которые для вас приятны.

Какую роль доверие играет в крепких отношениях?

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» телесно-ориентированный психолог и консультативный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) Элвина Графикова, доверие дает чувство спокойствия и безопасности для каждого из партнеров. В доверительных отношениях можно обсуждать сложные эмоции и чувства, а также выражать желания, что формирует глубокую близость и привязанность.

Честность с партнером начинается с честности с самим собой. Чего я хочу, в чем нуждаюсь, насколько я готов открыться и довериться в контакте с таким партнером, как мой

Элвина Графикова – телесно-ориентированный психолог

По словам специалиста, честность требует глубокой рефлексии, осознанности, а также пребывания в контакте со своими эмоциями, желаниями и потребностями. Ответственность самого за себя и понимание своих границ — это качества, которыми отличаются взрослые мужчина и женщина.

В здоровых отношениях, где есть границы, каждого из партнеров отличает то, что он не требует у другого закрытия потребностей. Идеальные отношения — это когда мужчина и женщина отдают, делятся любовью и следуют общей цели. В союзе, где границ нет, один из партнеров, или даже оба, впадают в свои дефициты любви.

Почему важно уважать чувства партнера?

Уважение — одна из базовых потребностей человека: без него невозможно построить идеальные отношения. По словам Элвины Графиковой, уважение, которое проявляет один из партнеров — это признание ценности и уникальности другого, с его сильными и слабыми сторонами, потребностями, желаниями, границами, чувствами и эмоциями.

Уважение проявляется прежде всего через доверие, поддержку, внимание, а взаимное уважение растет из договоренностей и обсуждения. Именно поэтому, отмечает Элвина Графикова, в здоровых отношениях важно говорить о своих ценностях, планах и мыслях, а также проговаривать свои эмоции, если один из партнеров чувствует, что к нему относятся без уважения.

В паре мужчина и женщина ведут свои роли и обязанности: важно, чтобы каждый уважал вклад другого в благополучие пары. И для того, чтобы один из партнеров увидел это, другому нужно говорить о своих чувствах

Элвина Графикова – телесно-ориентированный психолог

Заботиться о другом — значит, разделять его потребность в благополучии, здоровье, счастье. В здоровых отношениях один из партнеров, как и другой, нацелен на созидание и развитие без стратегий разрушения, критики и обесценивания. Однако, как отмечает собеседница «Ленты.ру», здесь важно не впадать в роль родителя: идеальные отношения, которые построили мужчина и женщина, — это союз двух взрослых, а не мамы и сына или папы и дочки.

Как поддерживать романтику и страсть в отношениях?

По словам Алины Максимовой, близкие отношения, которые создают мужчина и женщина, — эта область жизни, над которой нужно работать. Причем особенно это касается романтики и секса. В здоровых отношениях интимная близость в паре должна устраивать каждого из партнеров, поскольку это физиологическая потребность и сфера, наполняющая эмоциями и дающая разрядку.

Если один из партнеров чувствует дефицит в интимной сфере — ему стоит честно сказать об этом

Причем, отмечает эксперт, отношения со стажем требуют особенного внимания: сколько бы не длились отношения, важно сохранить традицию ходить на свидания и регулярно проводить совместный досуг. Нужно понимать, что у партнеров должно быть выделено специальное время друг на друга. Часто, становясь родителями, мужчина и женщина перестают быть супругами — это может в конце концов разрушить отношения.

Для укрепления интимной связи обсудите, что вы хотите в сексе, найдите общие точки соприкосновения. Бывает полезно поделиться некоторыми фантазиями и поэкспериментировать

Алина Максимова – психолог и сексолог

Собеседница «Ленты.ру» подчеркивает: интимные отношения — это деликатная тема, поэтому, обсуждая ее с партнером, важно стараться не критиковать, а предлагать решения. При этом, когда один из партнеров выстраивает отношения с другим, не стоит забывать про личностный рост и саморазвитие.