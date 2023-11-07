4 эффективных приема убеждения на все случаи жизни

И они действительно работают.

© Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Способность успешно убедить себя и других в том, что нужно вам — это очень полезный талант, дающий неограниченные возможности.

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Оказывается, существуют эффективные тактики, которые заставят собеседника подсознательно принять вашу точку зрения.

Принцип социальных нужд

Вы когда-нибудь замечали, что более склонны выбирать бренды косметики, одежды, книги и другие продукты и услуги в случае, если их рекламируют или предпочитают использовать знаменитости, либо просто те, кем вы восхищаетесь? В этом случае, копируя известных, красивых, популярных людей, вы не просто покупаете себе помаду известного бренда, объемную тушь или дизайнерское платье. Вы хотите приблизиться к тому же социальному статусу и образу жизни в целом, который вы усмотрели в источнике своего интереса. Вам не нужна новая тушь, но вы хотите быть красивой, стильной, восхитительной и любимой — как та самая звезда на экране — и покупаете дорогой тюбик, подсознательно ожидая магических изменений в своей жизни.

Таким образом, как гласит принцип социальных нужд: если хотите в чем-то убедить другого, постарайтесь создать ассоциацию с существующей потребностью данного человека. «Сделай это, и будет тебе счастье». «Покупай это кофе, и будешь ты любимой».

Принцип взаимности

На нем основаны технологии решения вопросов через взятки, например. Я даю тебе это, ну а ты даешь мне то. И все довольны. И, если ты рутинно оказываешь легкие и приятные услуги для кого-то, вручаешь им подарки и делаешь комплименты, эти люди будут склонны ответить на столь нежное отношение взаимностью. Иными словами, используя всем знакомый контекст — дарите шоколадки и слышьте в ответ: «Лады!»

Принцип «От малого к большому»

Хотите, чтобы подруга присмотрела за вашими детьми неделю, пока вы будете в отъезде? Нет, не нужно сразу так и говорить. Скорее всего, она откажется под каким-нибудь предлогом. Слишком долгая это история, и много работы и ответственности. Попросите ее вместо этого посидеть с детьми часа два. А там можете смело просить о большем. Глядишь, в итоге, подруга и согласится на неделю целую.

Большинство людей функционируют по принципу: ну, раз я уже это делаю… Как говорится, вляпался уже…

Принцип «От большого к малому»

Представьте, что вы хотите убедить босса повысить вам зарплату. Приходите и говорите: «Вот, я классный сотрудник, давно работаю в компании, добилась шикарных результатов, хочу и дальше работать с вами. Но только вот зарплата маловата… Ну хоть на пару тысяч в месяц повысить можно? Заслуживаю ведь я?»

Скорее всего, занятый более важными вопросами босс пробормочет что-нибудь в стиле: «Да, да, подумаем позже, потом разберемся, я сейчас занят». И благополучно забудет про эту беседу.

Теперь представьте другой контекст: Вы приходите к боссу и говорите: «Я классный сотрудник, давно работаю в компании, добилась превосходных результатов, но вот зарплата невыносимо мала. А заслуживаю я больше на тысяч сорок-пятьдесят. В общем, повышайте мне зарплату на пятьдесят тысяч — или увольняюсь я!»

Босс от вашей наглости, скорее всего, немного проснется, от дел отвлечется и голову почешет: «На пятьдесят тысяч больше? Ничего себе, неплохие у нее желания…» И, после недолгих раздумий и эффективного давления с вашей стороны, тысяч на десять-двадцать зарплату-таки повысит.

На этом принципе построена система в стиле «как правильно торговаться».

Например, в Китае, если вы покупаете что-то на рынке за цену, изначально озвученную продавцом, вы либо совсем не заботитесь о собственных финансах, ну либо — вы, извините, лох. Первая предложенная цена — это уровень, который направляет ваши мысли в нужном продавцу направлении. Это не та цена, которую нужно понимать буквально, просто — чем выше первая «оценка», тем больше заплатите вы или заплатят вам. И работает этот принцип в абсолютно всех сферах жизни.