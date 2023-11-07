Почему происходит профессиональное выгорание

«Для людей молодого возраста, лет до 35, самая серьезная проблема здесь – это непонимание, «нечувствование» своих возможностей и ограничений. У каждого человека есть свой предел прочности: кто-то может работать 12 часов в день и жить в таком темпе довольно долго. У кого-то нет на это никакого ресурса. Но общество ставит вопрос так: «Ты должен преодолеть, должен смочь». Такая гонка за ускользающим маяком очень часто приводит к выгоранию. Человек ожидает, что он может спать по четыре-пять часов в сутки, чтобы нормально функционировать на работе. Да, есть люди, которым этого достаточно, но большинству нужно больше: мужчина в среднем должен спать восемь часов, женщина – восемь-девять часов. В противном случае природа возьмет свое: усталость начнет копиться, пойдут ошибки, надо будет эти ошибки исправлять, человек будет сам собой недоволен – это как бег по кругу», – говорит Панфилова.