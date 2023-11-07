Почему происходит профессиональное выгорание
Почти половина (45%) российских работодателей сообщают об увеличении количества «выгоревших» сотрудников. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» среди более 400 представителей бизнеса во всех регионах России.
К такому печальному результату приводит непонимание собственных возможностей и ограничений, а также нахождение не на своем месте, рассказала MIR24.TV психолог Наталья Панфилова.
«Для людей молодого возраста, лет до 35, самая серьезная проблема здесь – это непонимание, «нечувствование» своих возможностей и ограничений. У каждого человека есть свой предел прочности: кто-то может работать 12 часов в день и жить в таком темпе довольно долго. У кого-то нет на это никакого ресурса. Но общество ставит вопрос так: «Ты должен преодолеть, должен смочь». Такая гонка за ускользающим маяком очень часто приводит к выгоранию. Человек ожидает, что он может спать по четыре-пять часов в сутки, чтобы нормально функционировать на работе. Да, есть люди, которым этого достаточно, но большинству нужно больше: мужчина в среднем должен спать восемь часов, женщина – восемь-девять часов. В противном случае природа возьмет свое: усталость начнет копиться, пойдут ошибки, надо будет эти ошибки исправлять, человек будет сам собой недоволен – это как бег по кругу», – говорит Панфилова.
По словам психолога, дальше эта картина будет разворачиваться и в соматическом варианте: начнутся головные боли, «помолодели» инфаркты и инсульты. Люди пьют много кофе, много нервничают, не дают себе расслабиться и в результате быстро выгорают. Вторая причина связана с проблемой нелюбимой работы.
«Часто работа не очень нравится, но приносит деньги. Человек заставляет себя на эту работу ходить, выполнять свой функционал, потому что ему нужны деньги, но при этом ему не нравится его жизнь, не нравится то, чем он занимается, и это тоже неизбежно приведет к профессиональному выгоранию, – отмечает Наталия Панфилова. – Человек будет сознательно или бессознательно сопротивляться, начнутся ошибки, головная боль, проблемы с взаимодействием с сотрудниками, начальством и т.д. Когда человеку нравится работа и он ходит на нее с удовольствием, у него больше моральных стимулов выложиться, преодолеть какие-то трудности».
Признаки выгорания при этом одни и те же, они связаны с пониженным тонусом настроения и физиологическими проблемами. Производительность труда падает, человеку не хочется ни личной жизни, ни общения с собственными детьми – он старается уединиться, может начать употреблять алкоголь и наркотики.
«Очень важно, чтобы человек не следовал за модой. Мода же не только в одежде, но и во всем: где работать, как работать, сколько времени тратить на работу, здесь у каждого свой темп и свое время для удачи. Главное – верить в себя и не загонять себя в угол, иначе к середине жизни человек так себя измотает, что заработает инвалидность или психическое заболевание», – рекомендует психолог.