Как пережить расставание и оставить отношения в прошлом: 4 шага

Вы расстались с близким человеком, но вместо чувства облегчения скучаете по нему? Не можете думать ни о чем другом, постоянно разглядываете совместные фото или, наоборот, не в состоянии справиться с чувством обиды?

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Такая ситуация мешает жить дальше и строить свое счастье.

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О том, как оставить неудачные отношения в прошлом, рассказала Перукуа – автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин и топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии.

Почему нужно забыть о том, что было

Когда человек не может перевернуть очередную страницу своей жизни, у него вряд ли получится найти новую любовь. Зацикленность на старых обидах или воспоминаниях приводит к одиночеству или к тому, что на пути встречаются «не те» люди. Мысли и эмоции, связанные с прошлым партнером, не дают жить полноценно. Из-за травматичного расставания может снизиться самооценка, чего нельзя допускать.

Этапы освобождения от прошлого

Правильный выход из отношений позволит не наступить повторно на те же грабли и со временем встретить свою настоящую любовь. Расстаться с прошлым поможет простая методика, включающая несколько шагов.

1 этап: пересмотрите начало общения

Проанализируйте мысли и чувства, которые посещали вас примерно за неделю до момента первой встречи. Постарайтесь вспомнить свое состояние, не упуская мелких деталей. После анализа ощущений станет понятно, почему завязалось общение. Возможно, вы чувствовали себя одиноко и хотели найти близкого человека? Или наоборот, это был период подъема, и возникло желание разделить с кем-то радость?

Вспоминая то, что было прожито, запишите свои ощущения на листе бумаги. Внимательно прочитайте написанное и оформите в виде списка. Сделайте перерыв на несколько минут, а затем перечислите основные качества бывшего партнера, но постарайтесь обойтись без эмоций. Сравните оба списка и, скорее всего, вы сможете обнаружить в них много интересного, а именно – причинно-следственные связи. Если сложно провести такой анализ, попробуйте выполнить следующие действия:

2 этап: разделите мысли о человеке на несколько категорий

Подобное разделение поможет понять, о чем вы чаще думаете и что вас тревожит. Разбивка может быть такой:

воспоминания о словах близкого человека;

мысли, в которых вы вместе строили планы на будущее;

размышления о том, как вы спорили и каждый пытался доказать свою правоту.

Сделайте пометки в блокноте или на отдельном листе бумаги, чтобы наглядно увидеть, насколько сильно вы застряли в прошлом и сколько энергии тратите на то, чтобы ворошить былое. Все эти мысли нужно перечитать и отпустить. Вы испытаете настоящее облегчение, когда поймете, что стали думать обо всем этом гораздо меньше.

3 этап: отпустите эмоции

Примите тот факт, что вы больше не вместе, и не пытайтесь ухватиться за прошлое. Идите только вперед и не вспоминайте обиды. Мысленно поблагодарите партнера за все счастливые моменты, которые он вам подарил. Даже если что-то было не так, – простите его и больше не думайте о нем в негативном ключе. Все люди совершают ошибки, и это нормально.

Если обида не отпускает, а переживания слишком глубоки, – напишите письмо бывшему партнеру. На листе бумаги опишите свои чувства и сделайте важные признания.

4 этап: отпустите совместные планы

Мысли о том, что некоторым идеям и мечтам не суждено сбыться, отравляют жизнь. Наверняка вы постоянно встречаетесь с ними в своей голове. Это не только травмирует, но и мешает планировать жизнь, исходя из текущей ситуации.

Выпишите все нереализованные совместные мечты на лист бумаги и проанализируйте их. Постарайтесь понять, что именно вызывает у вас самое большое разочарование. Сейчас почти все эти планы не имеют значения и уже не актуальны. Если сложно забыть о них, напишите им прощальное письмо, а потом сожгите его. Такой простой ритуал дарит чувство облегчения.

Как понять, что отношения отпущены

Пройдя все шаги на пути к освобождению от груза прошлого, вы можете не сразу достичь результата. Как определить, что бывшему партнеру больше нет места в вашей жизни? Как минимум, вы больше не думаете о нем, нет воспоминаний о совместном прошлом и сожалений о несбыточных мечтах. При упоминании об этом человеке сердце уже не замирает и нет таких сильных эмоций, как раньше.