3 признака, что вы встречаетесь с социопатом

Такой партнер может легко разрушить вашу самооценку.

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Вычислить социопата крайне сложно, так как эти люди мастерски максируют свою сущность. При этом, если вы войдете с ними в отношения, вы можете буквально за пару месяцев получить оглушительный удар по самооценке.

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Как же понять, что от мужчины пора бежать? Мы собрали важные советы от участников подобных отношений. Будьте внимательны.

«Гнев не поддается контролю»

Наша знакомая, Оксана, 25 лет, рассказывает, что даже не думала о том, что в ее жизни может случиться такой мужчина.

«Его напористость казалось мне самым привлекательным в нем качеством, и только потом я поняла в какую засаду попала. Если раньше мой мужчина делал агрессивные выпады в сторону других мужчин, затем переключился на меня», — говорит девушка.

И действительно, психологи предупреждают, что социопату крайне трудно сдерживать гнев, чем дальше вы погружаетесь в отношения, тем опаснее становится ситуация.

«Он был таким очаровательным»

Несмотря на то, что общение с социопатом вредит всем окружающим его людям, особенно близким, знакомых и друзей у него может быть огромное количество. Все дело в том, что социопаты крайне очаровательны. Они могут поддерживать интересные разговоры и часто обладают широким кругозором.

Анна, 35 лет: «Мы познакомились в общей компании, он был звезда среди друзей. И только через пару недель я поняла, кто мне достался. Все очарование ушло и я оказалась наедине с манипулятором. Девочки, не ведитесь на парней-"очаровашек".

«Я задыхалась в этих отношениях»

Как правило, социопат долго выбирает себе "жертву". Он не вступит в союз с человеком, который будет защищаться, ведь постепенно он будет усиливать контроль, только эмоционально истощенный партнер не сможет сопротивляться.