Михаил Лабковский объяснил, почему мы на самом деле обижаемся

В свежем посте в своем Telegram-канале самый популярный психолог страны порассуждал на тему обид и объяснил их природу. «Вот, казалось бы, человек нарушил ваши границы, предал, оскорбил или изменил. Ради справедливости его как минимум нужно поставить на место. Но нет. Мы выше этого. Мы будем молчать в тряпочку, но затаим смертельную обиду», — описал типичную ситуацию Михаил Лабковский. Почему так происходит?

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«Как обычно, все из детства, — в очередной раз констатирует психолог. — Дети имеют эгоцентричное мышление. Они считают, что могут повлиять на вещи, которые от них совсем не зависят. Префронтальная кора, где кроется логика, развивается долго, поэтому детям свойственно обижаться».

Лабковский подчеркивает, что для ребёнка обида — это что-то вроде мести: мол, если я буду упорно злиться на человека и обижаться на него, значит, ему будет плохо. Однако логической связи в данном случае нет, говорит психолог.

Взрослые же, которые свято верят, что гнев недопустим, и не отстаивают свои границы, решают удовлетворить обиду другим способом — надумать наказание.

«Если я буду злиться на человека внутренне, ему воздастся. Конечно, без моего прямого вмешательства, а по воле судьбы. От него уйдёт жена, угонят велосипед, машина сломается, да и с работы уволят», — объясняет логику таких людей Михаил.