Психолог объяснила, откуда в людях берется супержадность

Жадность как черта характера формируется с раннего детства. Подробнее о причинах возникновения этого психологического феномена и о том, стоит ли стыдить жадного человека, «ФедералПресс» узнал у психолога Натальи Наумовой.

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«Люди жадные, потому что они что-то недополучили, чего-то были лишены в детстве. Они чувствовали себя опустошенными, что к ним несправедливо относятся, что все самое лучшее у них забирают. Они научились стратегии не отдавать ничего, не делиться», – сказала специалист.

То есть произошла какая-то травматизация, которая показала, что по-другому не выжить, добавила Наумова.

Случилась ошибка восприятия, и человек понял, что с ним никто никогда ничем не поделится. Сам он тоже никому ничего не даст – тогда у него всего будет вдоволь.