Психолог объяснила, откуда в людях берется супержадность
Жадность как черта характера формируется с раннего детства. Подробнее о причинах возникновения этого психологического феномена и о том, стоит ли стыдить жадного человека, «ФедералПресс» узнал у психолога Натальи Наумовой.
«Люди жадные, потому что они что-то недополучили, чего-то были лишены в детстве. Они чувствовали себя опустошенными, что к ним несправедливо относятся, что все самое лучшее у них забирают. Они научились стратегии не отдавать ничего, не делиться», – сказала специалист.
То есть произошла какая-то травматизация, которая показала, что по-другому не выжить, добавила Наумова.
Случилась ошибка восприятия, и человек понял, что с ним никто никогда ничем не поделится. Сам он тоже никому ничего не даст – тогда у него всего будет вдоволь.
Стыдить таких людей, по словам психолога, нельзя. Они будут чувствовать, что на них нападают, и в итоге замкнутся. Лучше такого человека хвалить, взаимодействовать с ним через доброту, щедрость. За счет этого и психотерапии он выздоровеет, заключила собеседница.