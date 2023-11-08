Психолог рассказала, как раскрыть женственность

Женщины нередко испытывают проблемы с ощущением своей женственности. Перинатальный психолог Лидия Кутузова рассказала «ФедералПресс», как ее раскрыть.

«Тело очень тесно связано с психикой, а потому у тех девушек, которые испытывают проблемы с ощущением своей женственности, часто бывают зажимы в области бедер, таза – там, где находятся репродуктивые органы», – отметила психолог.

По словам Кутузовой, эту проблему можно решить с помощью простых упражнений, которые должны стать ежедневным ритуалом.

Достаточно встать на пол, поставив ноги на ширине плеч, и вращать бедрами. Пусть с каждым кругом амплитуда становится больше. Двигаемся против часовой стрелки. Психолог отмечает, что на выдохе следует двигаться назад, а при вдохе – вперед. Плечи и ноги при этом остаются неподвижными.