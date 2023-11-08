Названы причины профессионального выгорания

По ее словам, самая серьезная проблема для работников — непонимание, «нечувствование» своих возможностей и ограничений. У каждого человека есть свой предел прочности: кто-то может работать 12 часов в день и жить в таком темпе довольно долго. У кого-то нет на это никакого ресурса, тогда наступает выгорание. Если человек не соблюдает баланс труда и отдыха, то усталость начнет копиться, начнутся ошибки, человек будет сам собой недоволен. Подобная ситуация, по словам психолога, будет возникать снова и снова.