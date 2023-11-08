Названы причины профессионального выгорания
Психолог Наталья Панфилова рассказала, почему у многих людей возникает профессиональное выгорание.
По ее словам, самая серьезная проблема для работников — непонимание, «нечувствование» своих возможностей и ограничений. У каждого человека есть свой предел прочности: кто-то может работать 12 часов в день и жить в таком темпе довольно долго. У кого-то нет на это никакого ресурса, тогда наступает выгорание. Если человек не соблюдает баланс труда и отдыха, то усталость начнет копиться, начнутся ошибки, человек будет сам собой недоволен. Подобная ситуация, по словам психолога, будет возникать снова и снова.
Также выгорание происходит, если человеку не нравится то, что он делает.
— Часто работа не очень нравится, но приносит деньги. Человек заставляет себя на эту работу ходить, выполнять свой функционал, — пояснила эксперт в комментарии МИР 24.
Признаки выгорания при этом одни и те же, они связаны с пониженным тонусом настроения и физиологическими проблемами, снижением производительности труда.
Почти половина (45 процентов) российских работодателей сообщают об увеличении количества «выгоревших» сотрудников. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», передает RT.