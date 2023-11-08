5 танцевальных практик для принятия себя

На сегодняшний день очень многие девушки сталкиваются с непринятием себя, неуверенностью и закрытостью. Однако есть большое количество практик, направленных на то, чтобы полюбить и принять себя. О них "Рамблеру" рассказала хореограф, эксперт и основатель танцевальной студии Ангелина Бензарь.

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Танцуйте перед зеркалом

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Даже если у вас нет танцевального опыта, вы думаете, что не умеете, это абсолютно неважно.

Отдайтесь музыке полностью, включите любимую песню и наслаждайтесь собой, своими мыслями и своим отражением. Смотрите на себя по-настоящему влюбленным взглядом, так, как хотели бы, чтобы на вас смотрел ваш любимый человек. Получайте удовольствие от процесса, от своего отражения в зеркале! Ангелина Бензарь Тренер, хореограф

Попробуйте себя в разных танцевальных стилях

Одним из самых лучших стилей для принятия себя является стрип пластика или high heels, так как во время танца девушка максимально взаимодействует со свои телом: трогает свои руки, ноги, бедра. По словам эксперта, такой способ является одним из самых действенных на пути принятия себя, каждой частички своего тела. А танец, в свою очередь, помогает максимально комфортно и легко эту практику на себе проделывать и помогает получать максимальное удовольствие от процесса!

Займитесь растяжкой

Растяжка отлично развивает пластику тела.

Она не только очень полезна для общего состояния тела, но и помогает прочувствовать каждую мышцу, благодаря медленным и размеренным движениям. С помощью растяжки можно как укрепить мышечный корсет, так и войти в гармонию со своим телом, почувствовать каждый его сантиметр. Ангелина Бензарь Тренер, хореограф

Всегда слушайте себя

Ставьте себя всегда на первое место, делайте то, чего вы действительно хотите и от чего получаете искреннее удовольствие. Не отказывайте себе в мелочах, которые вас радуют и поднимают настроение.

Слушайте музыку, которую хочется, носите одежду, которы вам нравится, наряжайтесь, фотографируйтесь. Да, это может звучать очевидно, однако не всегда люди могут порадовать себя даже такими мелочами. Никогда не забывайте о себе! Ангелина Бензарь Тренер, хореограф

Попробуйте себя в чем-то новом

Еще один стиль танцев, который помогает девушкам раскрыться изнутри, показать свою женственность и сексуальность – это тверк. Этот танец заключается не только в правильном движении бедрами, он задействует в себе каждую частичку тела, укрепляет мышцы бедер, живота и спины. Этот женственный стиль дает возможность девушке почувствовать свою притягательность и пробудить желание раскрывать свою энергию.