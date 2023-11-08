Психолог рассказал, стоит ли женщине давать мужчине деньги

«Кто-то скажет: бывают сложные ситуации. Но скажем честно: есть такие мужчины, у которых вся их жизнь — сложная ситуация, — рассуждает эксперт. — Кроме того, у современных мужчин нет кодекса ценностей (как это было в эпоху рыцарей. — Прим. ред.). Нет особого рейтинга достойных способов решения проблем. И финансовая поддержка со стороны женщины некоторыми представителями сильной половины человечества воспринимается как один из таких методов», — объяснил Александр Шахов.