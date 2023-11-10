В хамстве начальника можно услышать полезную информацию

Клинический психолог Анастасия Кардиакос в эфире "Радио 1" рассказала, как реагировать на хамство со стороны начальника. По ее словам, в первую очередь необходимо попытаться понять, являются ли сказанные в грубой форме слова просто эмоциями или же они несут какую-либо реальную пользу.

© Газета.Ru

"Самое главное - не пытаться переучивать хама, и не имея ресурсов, не вступайте с ним в полемику", - продолжила Кардиакос.

Эксперт напомнила, что дети часто кричат и капризничают не из-за того, что хотят сделать больно взрослым, а потому что плохо им самим. Со взрослыми, по ее словам, часто бывает аналогичная ситуация. Руководитель может попросту не уметь правильно обрабатывать свои чувства и вымещать их посредством хамства, заключила психолог.