В хамстве начальника можно услышать полезную информацию

Клинический психолог Анастасия Кардиакос в эфире "Радио 1" рассказала, как реагировать на хамство со стороны начальника. По ее словам, в первую очередь необходимо попытаться понять, являются ли сказанные в грубой форме слова просто эмоциями или же они несут какую-либо реальную пользу.
"Самое главное - не пытаться переучивать хама, и не имея ресурсов, не вступайте с ним в полемику", - продолжила Кардиакос.
Эксперт напомнила, что дети часто кричат и капризничают не из-за того, что хотят сделать больно взрослым, а потому что плохо им самим. Со взрослыми, по ее словам, часто бывает аналогичная ситуация. Руководитель может попросту не уметь правильно обрабатывать свои чувства и вымещать их посредством хамства, заключила психолог.
Психолог Марина Философ до этого объяснила, как наладить отношения в новом рабочем коллективе. По ее словам, нельзя ставить личные интересы выше корпоративных. Она также подчеркнула, что необходимо относиться с уважением ко всем коллегам, независимо от должности.