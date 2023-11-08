Навязчивое выдергивание волос как психическое расстройство

Трихотилломания - психическое расстройство, проявляющееся неконтролируемым желанием выдергивать волосы. Каковы причины этого недуга, его симптомы и последствия? Как научиться справляться с навязчивым влечением вырывать волосы и победить трихотилломанию?

© unsplash.com

Каждый из нас испытывал мимолетное желание подергать себя за волосы или выдернуть седой волосок. Но представьте, что это побуждение становится навязчивым и непреодолимым. Что ваш мозг посылает настойчивые сигналы сорвать несколько волосков, а потом еще и еще. И после каждого такого эпизода наступает временное облегчение, которое тут же сменяется неудержимым влечением повторить.

Видео дня

Так проявляет себя странное психическое расстройство под названием трихотилломания. Врачи констатируют его при наличии неконтролируемого повторяющегося желания выдергивать волосы. Это может быть пушок на руках, ресницы, брови или волосы на голове.

Люди с таким диагнозом описывают это как навязчивый импульс, от которого невозможно избавиться. После срыва наступает временное облегчение, а потом все повторяется. Со временем последствия становятся заметны - лысины, потеря ресниц, воспаления. Но остановиться не получается.

Почему возникает это расстройство и что с ним делать? Давайте разберемся.

Что такое трихотилломания

Главным признаком трихотилломании является непреодолимое желание выдергивать волосы, ресницы, брови или другие волоски на теле. При этом человек испытывает облегчение, как будто снимает напряжение. Но эффект кратковременный.

Существует автоматическая и осознанная формы. В первом случае выдергивание происходит бессознательно, во втором - целенаправленно для разрядки. У подростков трихотилломания начинается в 12-13 лет. Чаще страдают девочки. Некоторые люди скрывают проблему, стыдясь признаться.

Физические последствия - повреждения кожи и волос, их выпадение. Психологические - депрессия, низкая самооценка, страх быть разоблаченным. Мешает учебе, работе, отношениям. Но причина неизвестна, есть лишь предположения.

Возможные причины

Ученые не пришли к единому мнению о причинах трихотилломании. Рассмотрим основные версии.

Связь с наследственностью не подтвердилась. Но есть корреляция с другими расстройствами - ОКР, депрессией. Если родители страдали ими, риск трихотилломании у ребенка выше.

Стресс и травмы детства тоже могут быть триггером. Например, гиперопека, насилие или подавление личности ребенка.

Исследования мозга обнаружили отличия в зонах, регулирующих двигательные реакции. Возможно, этим объясняются неконтролируемые побуждения.

Также есть версия о мутации гена, отвечающего за выдергивание волос. Но пока она не нашла реального подтверждения.

Таким образом, конкретная причина трихотилломании до конца не установлена. Скорее всего, это комплекс факторов - наследственная предрасположенность и влияние среды.

Как победить трихотилломанию

Хотя трихотилломанию полностью вылечить нельзя, с ней можно успешно справляться. Это требует комплексного подхода и усилий.

Важно получить максимум информации о своем расстройстве. Понять механизмы и научиться контролировать побуждения.

Необходима психотерапия, лучше когнитивно-поведенческая. Помогают и группы поддержки.

Хороший эффект дает сочетание личной и онлайн-терапии. Главное не сдаваться и продолжать борьбу даже после срывов.

Полезно найти хобби и занять себя делом, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей.

Больше общаться с близкими, не скрывать проблему от окружающих. Их поддержка очень важна.

Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Укреплять психику и учиться справляться со стрессом.