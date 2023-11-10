Психолог объяснила, как принять свою внешность

Существует несколько простых шагов, чтобы отражение в зеркале всегда вас радовало.

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Важным аспектом благополучия в жизни является принятие себя и своего отражения в зеркале. О том, как этого добиться в беседе с «Газетой.ру» рассказала психолог Кристина Саламатова.

«Развивайте позитивное мышление. Сначала надо записать свои достижения и качества, которыми гордитесь. Помните о своих сильных сторонах и уникальных чертах характера. Избегайте сравнений с другими людьми, так как каждый человек уникален», — посоветовала специалист.

Психолог отметила, что особое внимание следует уделить заботе о себе и своем теле.

«Это можно сделать с помощью питания, регулярных тренировок и достаточного сна. Ставьте цели с заботой о себе. Давайте себе время на освоение новых навыков. Рекорды зачастую носят сиюминутный характер и высокая планка мешает достигать долгосрочных позитивных изменений. Достаточно на 1% лучше, чем вчера. Уделяйте внимание уходу за собой, что может включать в себя уход за кожей, волосами», — рассказала Саламатова.

Она также заявила, что красота — понятие субъективное, нужно учиться видеть красоту в неидеальности и обращать внимание на сильные стороны. Внимательно нужно подходить и к выбору своего окружения — зачастую именно оно формирует у нас восприятие самих себя.

Эксперт обратила внимание на то, что нет ничего плохого в желании и намерении что-то в себе изменить. Главное, чтобы это было осознанное решение с заботой о себе.