Психолог объяснила, почему люди хамят

У хамского поведения некоторых людей есть свои причины, сообщила "Радио 1" клинический психолог Анастасия Кардиакос.

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Одной из причин хамства взрослых людей она называет попытку получить желаемое. Кроме того, подобным поведением взрослый человек может пытаться дистанцироваться или показать свою силу. Среди других причин специалист приводит банальное отсутствие воспитания или неумение управлять своими эмоциями.

Кардиакос призвала не воспринимать хамское поведение на свой счет. По ее словам, выливающаяся с другого человека агрессия может быть направлена совсем на другие вещи.

У детей хамство – это прощупывание границ, и в первую очередь, границ любви родителей, объясняет психолог. Она отметила, что когда ребенок демонстрирует откровенно хамское поведение, скорее всего, он просто старается понять, насколько сильно его любят, и продолжит ли эта любовь существовать при всех обстоятельствах.

Чтобы уменьшить влияние хамского поведения на психику, Кардиакос рекомендовала выйти из разговора, а также разделить его тон и смысл.

"Любой разговор содержит двойное дно. Первое – что человек хочет донести, и второе – как он это доносит. К примеру, можно сказать – я сейчас слышу неприятный набор фраз и тон, от которых мне хочется защищаться грубостью, но внутри этого я слышу и твой вопрос", – заключила психолог.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что реакция на опечатки часто зависит от типа личности человека. По словам эксперта, интроверты больше разражаются от увиденных опечаток, а экстраверты испытывают к ним равнодушие. Нетерпимость к неправильной постановке ударения часто демонстрируют невротики или неуживчивые люди.