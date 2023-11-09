Психолог объяснила, почему некоторым людям сложно извиниться

На самом деле, извиниться и признать собственные промахи способны только уверенные в себе натуры. Именно они просто скажут «прости меня» и будут жить дальше без мыслей о том, что теперь выглядят слабаками. Чтобы признать ошибки, нужно иметь адекватную самооценку и чувство собственного достоинства, — подчеркнула специалист.