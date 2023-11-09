Психолог объяснила, почему некоторым людям сложно извиниться
Некоторые люди никогда не приносят извинения, даже если их ошибка очевидна, и причиной такого поведения может быть боязнь потерять свой авторитет, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Ольга Романив. По ее словам, такие люди считают извинения признаком слабости.
Как пояснила эксперт, корни проблемы зачастую кроются в детстве, например, если родители заставляли ребенка постоянно просить прощения за любые проступки. В результате, повзрослев, такие люди либо будут извиняться за все подряд, либо возненавидят подобные слова.
На самом деле, извиниться и признать собственные промахи способны только уверенные в себе натуры. Именно они просто скажут «прости меня» и будут жить дальше без мыслей о том, что теперь выглядят слабаками. Чтобы признать ошибки, нужно иметь адекватную самооценку и чувство собственного достоинства, — подчеркнула специалист.
Также у некоторых людей слишком низок уровень эмпатии, что не позволяет им действительно осознавать вину, добавила психолог. Они не в состоянии извиниться за причиненную боль, так как не способны испытывать искреннее раскаяние.