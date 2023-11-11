Михаил Лабковский объяснил, что такое «ватная самооценка» мужчины и как она влияет на отношения с женщиной

О самооценке психологи говорят много и часто. Но, кажется, с таким термином мы еще не сталкивались. Самый популярный психолог страны рассказал о «ватной самооценке» мужчины и как она влияет на отношения с женщиной.

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Выяснилось, под «ватной самооценкой» подразумевается зависимая или нестабильная. «Похвалили? Я король. Проиграл? Я ничтожество. Такая самооценка не является внутренней опорой, потому что шатается от каждого дуновения ветерка. Сегодня я на коне, а завтра под плинтусом», — отметил Лабковский в своем Telegram-канале.

Типичные обладатели такой самооценки — нарциссы. Поэтому, по словам эксперта, с ними так сложно строить отношения.

«Пока вы восхищаетесь его личностью, в вас нуждаются. Вдруг что-то произошло, нарцисс предстал в реальном свете и ваше восхищение пропало? Звоним следующей. Вы ему не для любви нужны, а чтобы самооценку греть», — говорит психолог.

А вот люди с адекватной самооценкой любят себя вне зависимости от того, что с ними произошло. Свои ошибки для них не повод думать, что они плохие. «Они принимают себя, поэтому критика, сравнения и даже собственные огромные провалы не опускают их на дно», — написал Михаил Лабковский.