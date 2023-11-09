Как побороть одиночество
Несмотря на бурную переписку в соцсетях, чувствуете себя одинокой?
Психиатр Наталья Тищенко объяснила, как бороться с грустью и душевной тревогой в таком случае.
«Человек может чувствовать себя одиноким даже в присутствии других людей. Одиноко может быть и в многотысячной толпе, и в тесной компании друзей, и в отношениях», — объясняет специалист.
Потребность в общении и в то же время боязнь быть отвергнутой выливается во внутренний конфликт, в неприятие себя.
Главное, помнить, что выход есть.
«Одиночество — это "здесь и сейчас, при данных обстоятельствах", это вовсе не означает, что "навсегда". Всегда что-то можно изменить. Перестаньте думать, что с вами что-то не так или что-то не так с теми, кого вы встречаете на своем пути! Не бойтесь входить в свой страх, узнавать людей лучше и давайте другим шанс узнать себя», — рекомендует специалист.