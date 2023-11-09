Как побороть одиночество

«Одиночество — это "здесь и сейчас, при данных обстоятельствах", это вовсе не означает, что "навсегда". Всегда что-то можно изменить. Перестаньте думать, что с вами что-то не так или что-то не так с теми, кого вы встречаете на своем пути! Не бойтесь входить в свой страх, узнавать людей лучше и давайте другим шанс узнать себя», — рекомендует специалист.