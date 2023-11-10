Женское предназначение: 5 способов его открыть

О том, как обрести душевную гармонию, рассказала Перукуа – автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин и топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии.

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Каждая женщина на определенном жизненном этапе мечтает найти свой истинный путь. Это очень важно, хоть и непросто

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О том, как обрести душевную гармонию, рассказала Перукуа – автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин и топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии.

Способ 1: Разберитесь с тем, что такое предназначение

Важно правильно понимать этот термин, чтобы «примерить» его на себя. Предназначение – это путь человека, соответствующий его характеру и внутренней природе. Если выбрать его верно – сможете гармонично развиваться и получать удовольствие от жизни. Появится ощущение, что вы на своем месте, захочется идти в одном направлении и не сворачивать с выбранной дороги. Люди, осознающие свое предназначение и следующие за ним, чувствуют себя целостными и гармоничными. Они радуются каждому прожитому дню и благодарят судьбу за то, что «нашли себя».

Универсальных советов и рекомендаций, касающихся женского предназначения, не существует. Все мы разные, поэтому одна находит себя в материнстве, другая – в работе, а третья счастлива от того, что имеет возможность заниматься благотворительностью.

Способ 2: Не принимайте близко к сердцу информацию, которой наполнена ваша голова

Нередко внутренние голоса, которые мы слышим, мешают нам обрести гармонию. Они формируются под влиянием общественности и собственных установок. Вы смотрите передачи, слушаете родственников и знакомых, читаете книги. В итоге образуются определенные установки, которые могут не совпадать с тем, что вы чувствуете и кем себя представляете.

Голоса в голове постепенно отводят от истинного предназначения. Вы начинаете меньше думать о нем, склоняться в сторону чего-то другого, а со временем забываете о себе «настоящем» и оказываетесь во власти стереотипов. Важно научиться фильтровать информацию, поступающую извне, чтобы не оказаться в такой ситуации.

Способ 3: Избавьтесь от ограничивающих установок и проработайте личные травмы

Серьезно навредить могут коллективные программы – устоявшиеся мнения общества или отдельных социальных групп. Не стоит ориентироваться на них, так как часто они бывают ошибочными. Например, ваше окружение может считать, что большие деньги невозможно заработать честно или что без связей нельзя получить хорошую должность. Послушав их, у вас возникает соответствующая установка, мешающая развиваться. Вы не будете делать ничего для осуществления мечты, тем более что свое бездействие в данном случае легко оправдать.

Помешать в поиске своего предназначения могут и личные травмы. Например, если в прошлом вы пережили неприятную или страшную ситуацию, могут быть проблемы с уверенностью в себе. Страх перед проявлением инициативы или боязнь перемен тормозят ваше развитие. Нужно бороться с подобными установками: прорабатывать их лучше с психологами.

Способ 4: Используйте доступные шансы найти свой путь

Истинное предназначение иногда где-то совсем рядом, но вы можете не воспринимать это всерьез. Подумайте о том, что вам интересно, от какой деятельности вы испытываете удовольствие. Не мечтайте о чем-то далеком и несбыточном, ведь нужный путь может оказаться буквально «под боком». Используйте все возможные способы поиска своей дороги:

вспомните о том, кем хотели стать в детстве;

подумайте: к чему у вас больше лежит душа, и какие способности для этого нужно развивать;

поинтересуйтесь у близких, какие таланты они видят в вас;

не бойтесь пробовать что-то новое, чтобы найти лучший вариант;

медитируйте: духовные практики помогают достичь эмоционального равновесия и гармонии в душе;

любите то, что делаете, и делайте то, что любите.

Способ 5: Окружите себя правильными людьми

Пусть рядом будут те, кто в вас верит. Важно, чтобы самые близкие поддерживали в любых начинаниях, не пытались отговаривать от идей, которыми вы горите, и не давали непрошенных советов. Рядом с такими людьми вы почувствуете прилив бодрости и силы двигаться вперед.