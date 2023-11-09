Интим в общественных местах: что за этим стоит

Некоторые могут предаться страсти прямо в гостях у друзей.

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Супружеская спальня надоела, или здесь кроется что-то еще?

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Мы выяснили вместе с экспертом, почему люди решаются на подобные рискованные эксперименты со своим партнером. А так же собрали полезные лайфхаки, как сделать так, чтобы ваши интимные утехи не превратились в шоу для посторонних глаз.

Что толкает людей на секс в общественном месте

Как объясняет это явление Мариам Фатуева, клинический психолог, люди пытаются поднять уровень адреналина и получить большее возбуждение:

«Это может быть особенно привлекательно для тех, кто любит приключения и испытывает сексуальное возбуждение от риска быть пойманными. Можно сказать так, некоторые люди могут считать общественные места для занятия сексом более возбуждающими, поскольку от изменения обстановки и атмосферы чувства обостряются, и люди получают большее удовлетворение от интимной близости».

Есть и еще один интересный момент, на который указывает наш эксперт. Многие люди возбуждаются от самого осознания, что они демонстрируют свою сексуальность перед другими. Часто они даже не пытаются сильно скрыться, тем самым повышая риск быть обнаруженными.

Однако в гостях все же стоит соблюдать правила приличия — вы не можете знать, что подумают ваши друзья-хозяева дома о подобном поведении, пусть даже они кажутся людьми самых широких взглядов.

Полезные лайфхаки, если вы решились на эксперимент

Для сексуальных экспериментов может не подойти постель, если вам предложили комнату, которой хозяева обычно пользуются сами. С огромной вероятностью они обнаружат следы, которые вы бы не хотели демонстрировать.

Виктория, 21 год: «Однажды наши друзья отдали нам свою комнату, когда мы с мужем делали ремонт и переехали к знакомым на время. Могли бы и подождать, но страсть прямо захватила. Мы стараемся никогда не оставлять никаких следов, а потому сразу же отказались от идеи постели. Да и зачем, если в комнате есть тумбочки и стол».

Подловите самый шумный момент

Опытные экспериментаторы говорят, что можно даже не дожидаться ночи — днем секс в гостях может быть еще менее заметным. Как?