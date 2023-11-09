Что толкает нас на панические покупки

Во время пандемии люди стекались в магазины, чтобы запастись товарами первой необходимости — это называется «панические покупки».

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Явление захватило почти всю планету, опустошив полки супермаркетов и вызвав значительные сбои в цепочках поставок.

Но что заставляет людей вести себя таким образом в кризис? Базовый инстинкт выживания, стадное чувство или что-то более сложное? Ученые из Канады провели исследование, чтобы понять это, пишет Сonversation.

Оно выявило четыре отдельные группы потребителей, каждая из которых обладает уникальными психологическими особенностями, определяющими их покупательские привычки.

1. Эгалитаристы, как правило, имеют более ориентированный на сообщество и сбалансированный подход к жизни. Эти люди в принципе не склонны сметать товары с полок.

2. Конформисты находятся под влиянием страха упустить выгоду и подвергнуться осуждению. Обычно они покупают то, что берут все, и то, что рекомендуют врачи.

3. Коммунальные эгоисты боятся оказаться ни с чем. Особенно интересуются продуктами питания, закупают крупы, гречку, сахар и т.п. Впрочем, они могут и делиться с соседями, в случае чего, чтобы почувствовать себя хорошим человеком.