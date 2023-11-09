Либидо на нуле: почему пропадает желание и как его вернуть

Секс является основным аспектом счастливых отношений, и потеря сексуального влечения к партнеру становится серьезной проблемой.

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Существует множество факторов, которые могут влиять на сексуальное желание, утверждают сексологи. О том, почему пропадает желание и как повысить либидо, читайте в нашем материале.

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«Физическое и эмоциональное истощение – стресс, усталость на работе или дома с малышом, недосып, болезни и хронические боли – способны снижать либидо. Кроме того, негативно воздействуют на сексуальное желание депрессии, прием антидепрессантов, снижение самооценки на фоне частой критики со стороны партнера, потеря эмоциональной близости. Также причиной могут быть гормональные изменения, повседневная рутина и монотонность в сексуальной жизни», – рассказывает сексолог и семейный терапевт Анастасия Черница.

Если у вас пропало либидо, честно поговорите об этом с партнером, советует сексолог.

«Если вы принимаете антидепрессанты, крайне нежелательно прерывать курс лечения самостоятельно только ради того, чтобы вернуть сексуальное влечение. Лучше обратиться к врачу, чтобы подобрать аналог с менее выраженным побочным эффектом. Если дело в конфликтах, отсутствии близости в паре – нужно набраться терпения и приступить к глобальной «починке» отношений. Ну а если дело в рутине и монотонности – попробовать разнообразить варианты близости – игрушки, места, атмосфера. Помните, что сексуальная жизнь каждого человека уникальна, и нет одного «правильного» уровня интереса к сексу», – отмечает сексолог.

Либидо – это сексуальное желание, которое является врожденной потребностью и функцией человеческого организма, подобно процессам дыхания или пищеварения. Человек рождается с определенным физиологическим сексуальным потенциалом, который дальше формируется уже в рамках индивидуального жизненного опыта, говорит психолог-сексолог Наталия Синицына.