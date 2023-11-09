Как не навесить на мужчину токсичный ярлык

В современном мире психология и попытки разобраться в себе с каждым годом набирают все большую популярность. Люди все чаще обращаются к экспертам по душевным проблемам, а также читают соответствующую литературу и статьи в интернете. В целом, это весьма позитивная тенденция – разобравшись в себе, проработав собственные комплексы, можно наконец-то зажить полноценной жизнью. Однако, главное не перебарщивать и не пытаться все и вся подогнать под новомодные термины. Например, нередко искреннюю мужскую заботу воспринимают в штыки, считая, что это абьюз и попытка взять под контроль всю жизнь девушки. Как правильно оценить ситуацию и не навесить на любимого токсичный термин «абьюзер», рассказывает женский журнал kleo.ru.

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Подробно выясняет планы на вечер

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Когда девушка собралась провести вечер с друзьями, мужчина может постараться выяснить все детали. Да, ваш возлюбленный имеет полное право узнать, где конкретно вы будете, когда планируете вернуться домой, а также кто будет на встрече и кому можно позвонить в случае непредвиденных ситуаций. Такой набор вопросов может показаться попыткой полностью контролировать жизнь девушки. Однако мужчина может просто переживать за вас и подстраховаться, взяв номер подруги. Когда любимый задерживается на работе, девушка не видит ничего предосудительного в том, чтобы позвонить и выяснить, где он. Так что не стоит наговаривать на заботливого мужчину. Тем более, что абьюзер в его худшем проявлении и вовсе запретит идти на встречу без него.

Он кажется неуклюжим и равнодушным

Нужно помнить, что девушкам присуща болтливость, они на разные лады умеют выражать свои мысли и часто очень красочно это делают. Мужчины обычно менее разговорчивы и красноречивы. Когда молодой человек неуклюже пытается дать совет, девушке может показаться, что он принижает ее достоинства, а плохо сформулированные рекомендации кажутся унизительными. Дайте мужчине возможность выразить свои чувства, это вам вздумалось, что он равнодушен, а на самом деле в его сердце могут пылать самые сильные чувства, просто они не выражаются столь эмоционально, как у женщин.

Перемены настроения

Начитавшись модных журналов, девушки часто пытаются найти в своем партнере те самые «тревожные звоночки». Например, обычную переменчивость в настроении называют «эмоциональными качелями». Мол, утром он был душкой, а вечером угрюмый и неразговорчивый. Не забывайте, что у любимого могут быть проблемы на работе, состоялся неприятный разговор с родственниками или просто болит голова. Вспомните о собственных переменах настроения – это часть нормального человеческого поведения.

Разборки на пустом месте

Также нужно помнить, что мужчины привыкли держать переживания в себе. Это женщины часто устраивают эмоциональную разрядку, организуя небольшие выступления по поводу и без. Такие мини-истерики обычно не раздражают партнера, а вызывают умиление и желание приласкать девушку. Она же за счет небольших разрядок сохраняет эмоциональную стабильность. Мужчинам такое несвойственно. Поэтому в самый неожиданный момент может разразиться настоящая буря. Скандал, который кажется разборками на пустом месте, на самом деле является выплеском всего того, что накопилось. Со стороны это может выглядеть неадекватно. Мол, все же было хорошо, а он вдруг закатил истерику. Можно подумать, что таким образом он психологически издевается и занимается абьюзом. Однако, весьма вероятно, что у мужчины просто накопилась душевная боль, и он не смог ее сдержать.

Приводит несуществующие факты