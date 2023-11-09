Психолог рассказал, почему у женщины не получается пробудить сексуальность

Прежде чем пробуждать свою сексуальность, Марк Бартон советует ответить самой себе на два ключевых вопроса. Так, сперва нужно понять, зачем вам это надо.

«Нет, я не ставлю под сомнение важность женской сексуальности, только не я. Но вы сами отдаете себе отчет в том, зачем вам это? Поймите, если вы хотите этого просто потому, что весь мир говорит о сексе, потому что так проще привлекать мужчин, потому что вы хотите использовать сексуальность в корыстных целях, у вас ничего не выйдет», — объяснил психолог в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что женская сексуальность — естественная, природная энергия, которая есть у каждой. У многих она не развита, но работать над ней нужно только тогда, когда вы понимаете, что готовы к этому, что вам это нужно, а также с пониманием, зачем вам это нужно. Поэтому второй вопрос, на который нужно себе ответить, прежде чем пробуждать сексуальность, звучит так: «А что вам мешает сейчас?»