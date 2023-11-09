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Психолог Бартон рассказал, в каких случаях у женщины не получится пробудить свою сексуальность

Прежде чем пробуждать свою сексуальность, Марк Бартон советует ответить самой себе на два ключевых вопроса. Так, сперва нужно понять, зачем вам это надо.

Психолог рассказал, почему у женщины не получается пробудить сексуальность
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«Нет, я не ставлю под сомнение важность женской сексуальности, только не я. Но вы сами отдаете себе отчет в том, зачем вам это? Поймите, если вы хотите этого просто потому, что весь мир говорит о сексе, потому что так проще привлекать мужчин, потому что вы хотите использовать сексуальность в корыстных целях, у вас ничего не выйдет», — объяснил психолог в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что женская сексуальность — естественная, природная энергия, которая есть у каждой. У многих она не развита, но работать над ней нужно только тогда, когда вы понимаете, что готовы к этому, что вам это нужно, а также с пониманием, зачем вам это нужно. Поэтому второй вопрос, на который нужно себе ответить, прежде чем пробуждать сексуальность, звучит так: «А что вам мешает сейчас?»

По словам Марка Бартона, развитие нужно начинать не с понимания, как это сделать, а с осознания, почему у вас этого нет сейчас.

«Подумайте и ответьте себе, почему у вас проблемы с сексуальностью. Спектр возможных ответов очень широк: от насилия до комплексов. Кто-то прошел через ужасный опыт: нарушение физической неприкосновенности, измены партнера, абьюз. Кому-то в голову вносили негативные установки: секс — это стыдно, пошло, грязно. Кто-то страдает от проблем с принятием себя: только красивые, худые и молодые девочки могут быть сексуальными, а ко мне это не относится. Пока вы не поймете, какой барьер стоит перед вами, вы не сможете двигаться вперед», — объяснил психолог.