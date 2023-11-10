Девушка пожаловалась на странности брата жениха и столкнулась с осуждением

Пользовательница Reddit с ником ImpressiveGene9677 пожаловалась на странное поведение брата жениха. В комментариях к публикации 26-летняя девушка столкнулась с осуждением со стороны читателей.

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«Когда мне было 18 лет, я сходила на свидание с парнем, которому тоже было 18 лет. Мы вместе поужинали. (...) После свидания я написала ему СМС, в котором сообщила, что отлично провела время и хотела бы встретиться с ним снова. Он поблагодарил меня за свидание и написал, что ему понравилась наша встреча, но он не испытывает ко мне романтические чувства», — вспомнила она. Девушка добавила, что ей понравился молодой человек, поэтому его сообщение ранило ее.

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Спустя три года героиня встретилась со своим будущим женихом. Через шесть месяцев после начала их отношений на ужине с его семьей девушка узнала, что ее новый возлюбленный является братом парня, к которому она испытывала невзаимную симпатию в 18 лет. Она рассказала об этом возлюбленному, а также договорилась с его братом, что они оставят их отношения в прошлом.

После этого рассказчица отметила, что брат жениха начинал флиртовать с ней, когда они встречались за ужином.

«Он делает комплименты моим нарядам, говорит, что я отлично выгляжу. (...) Он всегда делает это при женихе, который не обращает на это никакого внимания», — заявила ImpressiveGene9677.

Также, по мнению девушки, брат ее возлюбленного постоянно пытался вызвать у нее ревность, приводя на семейные встречи своих возлюбленных.

Поведение парня казалось рассказчице странным, поэтому она не хотела приглашать его на свою свадьбу. Она сообщила о своем намерении жениху, объяснив причину, и удивила возлюбленного.

«Он спросил, все ли у меня в порядке с головой, и уточнил, не шучу ли я», — описала авторша поста реакцию возлюбленного.

Позднее девушка получила от брата жениха сообщение, в котором он извинился за все, что ее задело.

В комментариях пользователи осудили героиню за ее поведение.

«Он делает все, чтобы ты чувствовала себя частью семьи, а ты принимаешь это за флирт? (...) Это бред какого-то высшего уровня», «Ты остаешься тем же подростком, каким была несколько лет назад. Извинись перед женихом, или свадьбы может вообще не быть», «Кто захочет жениться на той, кто до сих пор думает о твоем брате, с которым не было даже настоящих отношений?» — высказали свое возмущение комментаторы.