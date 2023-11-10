Чем заняться на Новый год, если проводишь его в одиночестве

Мы с детства привыкли слышать о том, что Новый год – это семейный праздник, а значит встречать его нужно либо с родными, либо с друзьями.

© Кадр из фильма "Бриджит Джонс 3"

Но во взрослой жизни нередко бывает так, что Новый год приходится проводить в одиночестве. Однако это не повод расстраиваться и лишать себя праздника. При должном настрое соло-празднование может пройти куда лучше, чем шумная вечеринка в большой компании.

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Подробнее о том, чем заняться в Новый год, если вы планируете встретить его одни – в материале "Рамблера".

Украсьте дом

Прежде всего создайте для себя праздничную атмосферу. Сделать это можно как за несколько дней до Нового года, так и вечером 31-го декабря. Установите дома хотя бы небольшую елку и нарядите ее так, как вашей душе угодно. Украсьте окна гирляндами и мишурой. А еще не забудьте вспомнить о новогодних традициях, которые были приняты в вашей семье в детстве. Может быть, мама пекла на праздник свой фирменный пирог, или вы любили разукрашивать окна снежинками. Позвольте себе вновь побыть ребенком – все эти ритуалы наверняка поднимут настроение и настроят на позитивный лад.

Устройте ночь кино

Выберите несколько самых любимых фильмов и посвятите всю ночь их просмотру. Предварительно подготовьте закуски, напитки, уютный плед и наслаждайтесь ночью кино. Если вы давно откладывали просмотр нашумевшего сериала, новогодняя ночь –отличное время для того, чтобы с головой окунуться в просмотр многосерийной картины.

Купите подарок себе

Если в этот Новый год рядом с вами нет человека, который мог бы порадовать вас подарком, порадуйте сами себя. Мы нередко экономим на себе и игнорируем свои желания. В эту новогоднюю ночь возьмите на себя роль Деда Мороза: купите себе то, о чем давно мечтали, и не жалейте об этой покупке.

Составьте список желаний на следующий год

А что если не загадывать одно единственное желание в бой курантов, а написать целый список мечт на грядущий год? Например, из 100 пунктов! Дайте волю своей фантазии, и выпишите все, о чем вы по-настоящему грезите. Записывайте и большие, и маленькие мечты. 1 января отложите список в укромное место и вернитесь к нему спустя год, чтобы проверить, какие из желаний сбылись.

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