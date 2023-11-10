Психолог объяснила, как не стать жертвой мошенников на первом свидании

В последние годы мошенницы, занимающиеся «разводом» состоятельных мужчин на свиданиях, усовершенствовали свои схемы, используя, помимо женских чар, также и фальшивые кафе, рассказала в беседе с «360» врач-психотерапевт, семейный системный психолог и сексолог Лариса Никитина. Чтобы кавалер не лишился крупной суммы с банковской карты, ему нужно с настороженностью отнестись к слишком благожелательному поведению спутницы на первом свидании, посоветовала специалист.

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По словам психолога, на фальшивых свиданиях девушки ведут себя чересчур приятно по отношению к спутнику. В реальной жизни любовь с первого взгляда — большая редкость.

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Когда при первой встрече женщина смотрит на мужчину с открытым ртом, готова уже выйти за него замуж и родить детей, <...> стоит задуматься, что с ней не так, — подчеркнула эксперт.

Самой главной уловкой мошенниц специалист назвала внешность. Такие девушки очень хорошо выглядят и стараются показать, что «запали» на потенциальную жертву. В результате мужчина может потерять бдительность. После приятной беседы злоумышленницы обычно приглашают продолжить вечер в другом месте, которое на самом деле является подставным кафе — с персоналом, оборудованием и интерьером. А также с контрафактным алкоголем и в разы завышенными счетами. В результате поглощенный общением с новой знакомой «клиент» может оставить в подобном заведении крупную сумму, которую затем делят между собой участники преступной группы.

Психолог предупредила, что первое свидание должно быть нейтральным, а не в ресторанах со счетом от 10 тысяч и выше. Кроме того, мужчине следует самому выбирать, куда пригласить спутницу, не избегать сомнительных заведений без вывесок.

Выбирайте правильные и адекватные места для встреч. А если девушка начинает заказывать слишком много дорогой еды, которая в нее явно не влезет, надо обязательно сделать выводы. Уважающая себя женщина при первой встрече не будет ставить мужчину в неловкое положение, — подчеркнула Никитина.