Что будет, если не лечить депрессию: ответ психолога
Депрессия депрессии рознь, и у нее есть разные степени.
«Со слабой можно действительно справиться посредством психотерапии без препаратов. При средней и тяжелой степенях нужны антидепрессанты, чтобы поддержать человека, не дав ему скатиться в яму и пресечь попытки суицида. Переход от средней к тяжелой стадии может быть очень скользким, поэтому человек должен находиться под наблюдением врача», — объясняет клинический психолог Маша Липатова в свежем посте в соцсетях.
Слабая степень — это дистимия или вялотекущая депрессия. По словам эксперта, это состояние практически непроходящее, но не настолько сильное, чтобы человек не мог функционировать. Она не парализует действия. Человек что-то делает, при этом испытывает депрессивные симптомы.
«Когда все это происходит в течение долгого времени, начинается разрушение головного мозга. Мозг теряет резильентность (способность конструктивно справляться со стрессом). Он перестает вырабатывать достаточное количество дофамина, важнейшего гормона и нейротрансмиттера, необходимого, чтобы человек хорошо себя чувствовал и испытывал нормальные эмоции. Дофамин отвечает за получение любого удовольствия от жизни. Правильное питание, здоровый сон, хорошее либидо, способность соблюдать график, заниматься спортом, потребность встречаться с друзьями, получение удовольствия от искусств — все это регулирует дофамин. Если депрессия длится долго, мозг теряет способность производить дофамин самостоятельно, и нужно его получать извне», — отметила психолог.
Маша Липатова добавила, что при длительной нелеченой депрессии уменьшается в размерах гиппокамп.
«Если сравнить наш мозг с компьютером, то гиппокапм — это процессор, от которого зависит, как быстро мы получаем и обрабатываем информацию. Есть исследования, показывающие, что каждый депрессивный эпизод забирает (ужас!) 20% гиппокампа. В результате человек не может сконцентрироваться, существенно страдает память», — объяснила эксперт.
Что касается антидепрессантов, то, по словам Маши Липатовой, в некоторых случаях они необходимы, и не стоит этого бояться. Она отметила, что бывают ситуации, когда человеку приходится принимать их всю жизнь: и в подобном случае лучше их принимать, чем не принимать.
«Если вы заподозрили депрессию, нужно обратиться к психиатру и подтвердить или исключить диагноз. Не стоит заниматься самолечением!» — предостерегла Маша Липатова.