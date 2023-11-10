Что будет, если не лечить депрессию: ответ психолога

«Когда все это происходит в течение долгого времени, начинается разрушение головного мозга. Мозг теряет резильентность (способность конструктивно справляться со стрессом). Он перестает вырабатывать достаточное количество дофамина, важнейшего гормона и нейротрансмиттера, необходимого, чтобы человек хорошо себя чувствовал и испытывал нормальные эмоции. Дофамин отвечает за получение любого удовольствия от жизни. Правильное питание, здоровый сон, хорошее либидо, способность соблюдать график, заниматься спортом, потребность встречаться с друзьями, получение удовольствия от искусств — все это регулирует дофамин. Если депрессия длится долго, мозг теряет способность производить дофамин самостоятельно, и нужно его получать извне», — отметила психолог.