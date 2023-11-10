Психотерапевт рассказал о причинах самоубийств

В последнее время в сводках новостей стали все чаще фигурировать случаи самоубийств. О том, какие причины могут подтолкнуть человека к страшному шагу, какие возрастные группы находятся в зоне риска и влияет ли на число суицидов сезонность, в беседе с «ФедералПресс» рассказала врач-психотерапевт клиники «Александрия» Ирина Сахарова.

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С какими факторами обычно связаны попытки суицида?

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— Факторы могут быть разнообразные: медицинские, социальные, разного рода кризисы (личностные и возрастные). К группе риска медики относят людей, которые пережили несколько эпизодов затяжной депрессии, страдающих алкоголизмом и наркоманией, а также психическими заболеваниями. Кроме того, можно отнести к группе риска людей в сложных жизненных ситуациях: разрыв в личных отношениях, потеря близких, финансовые трудности, изменение социального статуса и потеря работы.

Есть ли у этого явления сезонность? Если да, то с чем это связано?

— Одна из причин суицида – депрессия. Мы знаем, что обострение депрессивных эпизодов часто происходит весной и осенью. Отсюда можно сделать вывод, что количество суицидов увеличивается в эти сезоны. Но нельзя исключать и категории людей, решения которых не входят в рамки этой тенденции. Так как их кризисы и стечение жизненных обстоятельств могут не совпадать с межсезоньем. Так, в последнее полугодие медиками замечена серия суицидальных эпизодов в Нижнем Новгороде.

Если рассматривать суточную зависимость, то чаще всего суициды совершаются под утро – в четыре или пять часов утра. Это объясняется уменьшением мелатонина и серотонина в организме человека в этот временной промежуток.

Есть ли возрастные группы, наиболее подверженные суициду?

— Наиболее подвержены суициду люди в подростковом возрасте с 11 до 24 лет. Большой процент суицидов наблюдается у людей, которые долгое время были в местах лишения свободы. Когда они выходят, не могут адаптироваться в социуме, у них низкая стрессоустойчивость, им сложно найти работу. Кроме того, отмечается категория группы риска – люди старше 60 лет. По статистике в нее преимущественно входят мужчины.

Какие факторы, связанные с психическим здоровьем, на это влияют?

— Сопутствующая наследственность, отягощенная психическими заболеваниями. Кроме того, алкогольная зависимость и наркомания.

С какими проблемами чаще всего сталкиваются люди, прибегающие к попыткам суицида?

— Если мы говорим о подростках, то здесь, как правило, играют роль хронические проблемы в отношениях с родителями, сверстниками, проблемы в учебе, в любви, буллинг. Если потерян эмоциональный контакт с родителями, то подростки чувствуют себя потерянными и отвергнутыми. При таких обстоятельствах стоит своевременно обратиться к специалисту. Проживая депрессивное состояние, без своевременного лечения подросток может решиться на отчаянный шаг.