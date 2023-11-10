Психолог Татьяна Мужицкая рассказала, как вести себя при разговоре с мошенниками

Психолог, писательница Татьяна Мужицкая в интервью рассказала, как распознать мошенников, и что нужно знать, общаясь с ними. Интервью Татьяна дала в рамках нового выпуска шоу «ОК на связи!» в социальной сети Одноклассники.

© Предоставлено пресс-службой

«Мошенники делают очень стандартные ходы. Раньше они говорили: «Здравствуйте, это Служба безопасности банка», сейчас из «Следственного комитета» звонят. И начинают угрожать. Есть три вещи, как можно вычислить мошенников», - рассказала психолог.

По словам Татьяны, первый фактор — они заставляют действовать срочно. Прямо сейчас. Если вы им говорите: «Хорошо, я сейчас занят, я через час вам перезвоню», они всегда будут настаивать на срочности».

Второе — обязательно подключается состояние опасности. «А то…», «Если ты сейчас не…,то… деньги украдут, что-нибудь уведут, что-нибудь произойдет». В этот момент нужно задуматься об этом, что если вас начинают запугивать, то, кажется, это подозрительно. И запугивать в том числе тем, что прямо сейчас произойдёт что-то страшное. Надо себе сказать: «Подождите, а в чем моя цель?». Вот это очень важно — вернуть себе способ управления.