Кризис среднего возраста: существует ли он на самом деле

О кризисе среднего возраста мы слышали из анекдотов с последних страниц газет и голливудских фильмов. Уставшие от жизни мужчины доходят до ручки и идут ва-банк: крутят романы на стороне, сорят деньгами и уезжают искать себя в пучины Азии. Но что это за загадочный кризис? Существует ли он не только на киноэкранах, но и в реальности? И только ли мужчины им страдают? Сейчас разберемся.

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Что такое кризис среднего возраста

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Кризис среднего возраста — эмоциональное состояние, которое традиционно связывают с переоценкой жизненных ценностей в зрелом возрасте. Отчасти это связано с ощущением надвигающейся старости, отчасти — с рефлексией об упущенных возможностях. Человек чувствует, что он уже пережил пик своей активности, а альтернатив текущему положению дел (например, в семье и на работе), скорее всего, не предвидится.

«До сегодняшнего дня жизнь казалась мне бесконечным подъемом. В ней не было видно ничего, лишь далекий горизонт. Однако внезапно я, кажется, достиг гребня холма. Сейчас впереди виден склон, ведущий вниз. Заметен и конец дороги, он, правда, пока что далеко. Однако меня, я могу сказать точно, ждет смерть», — писал один из пациентов канадского психоаналитика Эллиота Жака, предположительно, страдающий кризисом среднего возраста.

Сам термин попал к нам из психоанализа — психологической традиции, основателем которой считается Зигмунд Фрейд. Для нее характерно делить человеческую жизнь на периоды (для некоторых эзотерических систем вроде китайского Ба-Цзы, например, тоже). В этой логике очевидно, что при переходе из одной фазы в другую человек должен претерпевать трансформацию, а его психологическая жизнь — выкидывать фортели.

Понятие «кризис среднего возраста» было введено Эллиотом Жаком в 1957 году. Тогда перед Британским обществом психоаналитиков он зачитал доклад, в котором вынес на защиту тезис: после 30 многие люди страдают депрессией в течение нескольких лет, причина — страх смерти. Коллеги Жака восприняли идею не слишком благосклонно — тема неотвратимого психоаналитиками была табуирована. Эллиота это не остановило: в 1965 году он выпускает статью, в которой напишет, что именно в кризис среднего возраста человек впервые задумывается о смерти по-настоящему, переставая относиться к ней как к отвлеченной идее.

Идея взорвала инфополе, с тех пор кризис среднего возраста плотно вошел в массовую культуру. Протагонист фильма «Красота по-американски» в одночасье понимает, что работа ему опротивела, семья — тоже. За этим следует размолвка с женой, запретное увлечение подругой дочери и марихуаной. Это развитие сюжета, как обычно бывает, форсировано, в реальности все проще: клинический психолог Елизавета Катериничева в числе симптомов средневозрастного кризиса указывает хроническую усталость, расстройство настроения, повышенную тревожность, апатию и проблемы со сном.

К прочим симптомам добавляют пренебрежение гигиеной, колебания веса, потерю интереса к работе и обесценивание отношений. В наиболее радикальных случаях (прямо как в фильмах!) кризис вырождается в поведенческие аномалии: внезапное пробуждение интереса к религии у светских людей, промискуитет у примерных семьянинов. Катериничева добавляет, что человек в кризисе может переживать потерю смысла жизни, чувствовать неудовлетворенность достижениями, сомневаться по поводу своих жизненных приоритетов и принципов.

Средний возраст — это какой? Жак считал, что кризис наступает после 30 лет. Но даже с тех пор средняя продолжительность жизни увеличилась, значит, подвинулись и возрастные рамки. Согласно национальному опросу по исследованию среднего возраста в США, пережившие кризис респонденты уточняли, что он случился с ними в период между 40 и 50 годами. При этом они отмечали, что корреляция с возрастом была минимальна, большее значение имели определенные события, например смерть родителей.

А что насчет гендера? Конечно, кризис среднего возраста случается не только с мужчинами. Симптоматика в целом одинакова, однако может разниться в зависимости от гендерной социализации — принимаемых человеком поведенческих паттернов. Свою лепту в самочувствие женщин также могут вносить физиологические изменения, например климакс: известно, что гормональная перестройка в виде снижения уровня эстрогена и прогестерона ведет к расстройствам сна, настроения и полового влечения.

Существует ли кризис среднего возраста

Однако главной загвоздкой в деле о кризисе среднего возраста остается то, что мы по-прежнему не знаем, существует ли он как биологическое явление или является социальным конструктом, то есть фиктивным, придуманным обществом понятием. Врачи, по всей видимости, склоняются к последнему: медицинского термина «кризис среднего возраста» нет, это состояние не исследуется и не лечится как расстройство, например, в психиатрии.

Правоту такого подхода косвенно подтверждает тот самый опрос в Штатах и некоторые другие исследования. Так, например, существует предположение, что в среднем возрасте психологическое состояние человека, напротив, улучшается. Это связано с тем, что люди с годами становятся менее тревожными, понимают себя и активнее сочувствуют окружающим, становясь более осознанными в целом.

Кроме того, комплекс симптомов кризиса среднего возраста может быть реакцией на кризисы, которые возникают во второй половине жизни чаще и связаны с критическими ситуациями: развод, смерть родителей, взросление детей, или так называемый синдром опустевшего гнезда. То есть оснований говорить, что кризис среднего возраста имеет природу, отличающую ее от прочих обострений, просто нет.

Масла в огонь подливают социальные исследователи. Так, журналистка Памела Друкерман считает, что кризис среднего возраста — плод избыточной рефлексии страты «белых воротничков», то есть представителей среднего и верхнего классов, обычно работающих в офисе. Ее гипотеза такова, что лишь привилегированный класс имеет достаточно времени на самокопание и думы о смысле жизни — отсюда и популярность психотерапии, на посещение которой у рабочего класса обычно нет, увы, ни средств, ни желания.

Против существования кризиса среднего возраста высказывается американский антрополог Стэнли Брандес. Он делится курьезной историей: зайдя накануне своего 40-летия в книжный магазин, мужчина обнаружил, что чуть ли не каждая первая книга о психологии с полки утверждала, что еще немного — и его настигнет глубокий личностный кризис. Также Брандес вспоминает классику антропологии — работу «Взросление на Самоа» исследовательницы Маргарет Мид. В ней Мид отмечает, что кризис взросления, симптоматичный для тинейджеров в США, в Самоа отсутствует — просто потому, что у общества нет таких ожиданий от подростков.

Но вернемся к среднему возрасту. Масштабное исследование с участием респондентов из 132 стран показало, что многие люди действительно впадают в уныние после 40: в промежуток между 44–55 годами испытывают наименьшую удовлетворенность жизнью. Не последнюю роль играют психологические мотивы, которые могут чаще всплывать в том или ином возрасте, однако в конечном счете индивидуальны: отсутствие самореализации, недовольство браком. Однако это, опять же, едва ли связано с фатальным сценарием, общим для всех людей. Поэтому кризис среднего возраста может быть совсем не тем, чем кажется.

Как быть, если у вас кризис среднего возраста

Дискуссия исследователей о статусе явления не исключает того, что люди в жизни сталкиваются с определенной симптоматикой, близкой к депрессивной.

«Кризис среднего возраста — период, в котором назревает проблема полного "перерождения" личности, — рассказывает Елизавета Катериничева. — Человек ощущает четкое растождествление между его внутренним миром и внешним, тем, как он хотел бы жить, и реальностью».

И что делать, если средневозрастной кризис вас все же настиг?

По словам Катериничевой, это нормальный этап в жизни, а не черная полоса, его не стоит бояться, но и не нужно перетерпевать, расценивая как временное явление: «Именно в это время наружу выходите вы настоящий. На мечты, которые вы откладывали с юности, больше не остается времени, вы боитесь просто перестать быть счастливым. Это вынуждает вас жить здесь и сейчас, наконец прислушаться к своим чувствам и спросить себя: а чего я хочу на самом деле?»

Переоценка жизненного опыта полезна, поскольку, по мнению Елизаветы, открывает перспективы для личностного роста. А чтобы понять его желаемый вектор, сперва стоит разобраться со своими чувствами и мотивациями. Попробуйте проштудировать своего «внутреннего мудреца» и задаться вопросами: как на самом деле вы хотите провести следующую половину вашей жизни? Что бы сделало вас счастливыми? В каких сферах назрели перемены? Какие ценности и принципы для вас устарели, а какие вы готовы взять с собой в будущее?

Психолог советует: наполняйте жизнь яркими моментами самостоятельно. Возьмите за привычку каждый день исполнять какое-либо маленькое желание — от похода в любимое кафе до нового хобби. Со временем вы почувствуете в себе силы и для больших перемен: например, переезда и даже освоения новой профессии. Поймите, что изменения — это совсем не страшно, они нужны для того, чтобы ваша реальность соответствовала вашим истинным потребностям.

Мы поняли: кризис среднего возраста всегда можно повернуть в свою сторону. А если его вообще не существует? Тем лучше: обретя опыт глубокой самоинспекции, сможете подготовиться к любым жизненным невзгодам. А там и долгожданные перемены не за горами!