Психология юмора: почему мы смеемся
Юмор является важной частью нашей эволюции, и было доказано, что животные, например крысы, тоже обладают чувством юмора. Если пощекотать крысу, почесав ей брюшко, она издает высокочастотный смех (обычно не слышимый человеком).
О психологии юмора и смеха — в материале "Рамблер".
Кроме того, юмор очень важен для социальных отношений. Люди называют наличие чувства юмора одной из самых важных черт в отношениях с партнером.
В одном из исследований, проведенном в Государственном университете Сан-Диего, студенты, изучавшие курс "Введение в психологию", использовали три вида лекций: лекции с юмором, связанным с содержанием курса; лекции с юмором, но не связанным с материалом курса; и лекции, в которых юмор вообще не использовался. Когда через шесть недель исследователи проверили, как студенты запомнили полученные знания, они обнаружили, что результаты тех, кто посещал лекции с юмором, значительно выше, чем у остальных студентов.
Смех — это способ дать понять другому человеку, что мы хотим установить с ним контакт. Более того, в ходе исследования тысяч примеров смеха было выявлено, что говорящие в разговоре смеются на 46% чаще, чем слушающие.
Мы также в 30 раз чаще смеемся в социальной группе. Было установлено, что маленькие дети в возрасте от 2,5 до 4 лет в восемь раз чаще смеются над мультфильмом, если смотрят его вместе с другим ребенком, хотя они с такой же вероятностью сообщали, что мультфильм был смешным как в одиночестве, так и без него.
В ходе исследования, охватившего 24 сообщества и включавшего 966 участников, ученые воспроизводили короткие звуковые фрагменты пар людей, смеющихся вместе. В одних случаях это были близкие друзья, в других — незнакомые люди.
Участников исследования просили прислушаться к синхронному смеху и определить степень дружбы смеющихся. Используя только звук смеха в качестве подсказки, они смогли достоверно отличить людей, которые только что познакомились, от тех, кто давно дружит. Эти результаты свидетельствуют не только о связи между искренним смехом и дружбой, но и о том, что мы никого не обманываем, когда притворяемся, что смеемся над шуткой другого человека.
По данным клиники Майо, смех также имеет множество преимуществ для физического здоровья. Смех может увеличить потребление кислорода, что, в свою очередь, стимулирует работу сердца, легких и мышц. Смех также способствует высвобождению эндорфинов — химических веществ, вызывающих чувство удовлетворения, которые вырабатываются нашим организмом для того, чтобы мы чувствовали себя счастливыми и даже могли снять боль или стресс. Акт повышения, а затем понижения частоты сердечных сокращений и кровяного давления в результате смеха также в конечном итоге успокаивает и снимает напряжение. Смех может даже усилить реакцию нашей иммунной системы за счет выделения нейропептидов, ослабляющих стресс и болезни.