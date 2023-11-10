Психология юмора: почему мы смеемся

Юмор является важной частью нашей эволюции, и было доказано, что животные, например крысы, тоже обладают чувством юмора. Если пощекотать крысу, почесав ей брюшко, она издает высокочастотный смех (обычно не слышимый человеком).

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О психологии юмора и смеха — в материале "Рамблер".

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Кроме того, юмор очень важен для социальных отношений. Люди называют наличие чувства юмора одной из самых важных черт в отношениях с партнером.

В одном из исследований, проведенном в Государственном университете Сан-Диего, студенты, изучавшие курс "Введение в психологию", использовали три вида лекций: лекции с юмором, связанным с содержанием курса; лекции с юмором, но не связанным с материалом курса; и лекции, в которых юмор вообще не использовался. Когда через шесть недель исследователи проверили, как студенты запомнили полученные знания, они обнаружили, что результаты тех, кто посещал лекции с юмором, значительно выше, чем у остальных студентов.

Смех — это способ дать понять другому человеку, что мы хотим установить с ним контакт. Более того, в ходе исследования тысяч примеров смеха было выявлено, что говорящие в разговоре смеются на 46% чаще, чем слушающие.

Мы также в 30 раз чаще смеемся в социальной группе. Было установлено, что маленькие дети в возрасте от 2,5 до 4 лет в восемь раз чаще смеются над мультфильмом, если смотрят его вместе с другим ребенком, хотя они с такой же вероятностью сообщали, что мультфильм был смешным как в одиночестве, так и без него.

В ходе исследования, охватившего 24 сообщества и включавшего 966 участников, ученые воспроизводили короткие звуковые фрагменты пар людей, смеющихся вместе. В одних случаях это были близкие друзья, в других — незнакомые люди.

Участников исследования просили прислушаться к синхронному смеху и определить степень дружбы смеющихся. Используя только звук смеха в качестве подсказки, они смогли достоверно отличить людей, которые только что познакомились, от тех, кто давно дружит. Эти результаты свидетельствуют не только о связи между искренним смехом и дружбой, но и о том, что мы никого не обманываем, когда притворяемся, что смеемся над шуткой другого человека.